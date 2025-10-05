今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある黒猫ちゃんの瞳について。普段はエメラルドグリーンの瞳をしているのですが、光の当たり方や見る角度によっては青色に見えることがあるとのこと。

投稿はXにて、30.3万回以上表示。いいね数は1.9万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「可愛い」「綺麗ですね」などのコメントがたくさん寄せられていました。

普段はエメラルドグリーンの瞳なんだけど…

今回、Xに投稿したのは「玲愛」さん。登場したのは、黒猫の女の子ちょこちゃんです。

ちょこちゃんの普段の瞳はエメラルドグリーン。黒い毛並みとの組み合わせはとても綺麗。じっと見つめていると吸い込まれそうなほど美しいです。

そんなちょこちゃんの瞳ですが、ふとした角度や光の加減で、エメラルドグリーンが青色に変わって見えることがあるとのこと。瞳の色が変わると、印象も変化するもの。まるで違う猫ちゃんを見ていると錯覚しそうになります。

ただ、飼い主さんによると瞳の色が何色であっても可愛いという事実は変わらないそうです。たしかに、瞳がどんな色であってもちょこちゃんの可愛さはブレなさそうですね。

ちょこちゃんの瞳に魅了されたX民たち

角度などによって瞳の色が変わることがある、ちょこちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「素敵」「宝石のようです」などの声が多く寄せられていました。どうやら、ちょこちゃんの瞳は多くの猫好きたちの心を魅了したようですね。

Xアカウント「３にゃんと奇怪な家族たち」では、可愛い猫ちゃん達との穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も猫ちゃん達の可愛さがぎゅっと詰まっています。

