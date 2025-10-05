【Amazonプライム感謝祭】「イブクイック頭痛薬」や「パブロン」などの医薬品やサプリメントが最大56％オフに
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが本日から2025年10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon プライム感謝祭本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

先行セールでは定番の頭痛薬や整腸剤などの医薬品、サプリメントもセール価格に。常備薬を揃えておくチャンスです。

→ Amazon「医薬品・サプリメント」はこちら

→「Amazon プライム感謝祭」はこちら

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

1,540円 → 1,278円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



頭痛・生理痛などの痛みに速く効く。「リングルアイビーα200」


佐藤製薬

【指定第2類医薬品】リングルアイビーα200 36カプセル

2,850円 → 1,252円（56%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



おなかの調子を整える。大正製薬の「新ビオフェルミンS錠」


ビオフェルミン

[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に

3,290円 → 2,486円（24%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



効き目はそのままに、錠剤が小粒で飲みやすい。「大正漢方胃腸薬」


大正胃腸薬

【第2類医薬品】大正漢方胃腸薬 48包

2,860円 → 1,579円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能


AMBiQUE

アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 ビオチン (1袋)

2,480円 → 1,480円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



飲む人のためのキユーピー「よいとき One」


キユーピーウエルネス

キユーピー よいとき One 30日用30粒×2袋セット 酢酸菌 酵素 1億個分 香酢 [ ウコン 肝臓エキス しじみ 不使用 ]

6,480円 → 4,536円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


キユーピーウエルネス

キユーピー よいとき One 酢酸菌 酵素 1億個分 [ ウコン 肝臓エキス しじみ 不使用 ] (7日用)

836円 → 585円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」


アレジオン

【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

3,431円 → 2,916円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



優れた発毛効果で、髪が強く、太くなる。「リアップX5プラスネオ」


リアップ

【第1類医薬品】リアップX5プラスネオ(通販限定パッケージ) 60mL

6,987円 → 5,799円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



皮膚や粘膜の健康維持をサポート。DHC「ビタミンC」


DHC

DHC ビタミンC(ハードカプセル)90日分 (180粒)

631円 → 499円（21%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



VITAS（バイタス）の「VITA POWER マルチビタミン」


ＶＩＴＡＳ

VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分

2,480円 → 1,860円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



圧倒的なコスパで人気。REYSの「カフェオレ風味」


REYS

REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)

3,980円 → 3,582円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】

5,248円 → 3,999円（24%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】

3,998円 → 2,999円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



AMBiQUE（アンビーク）のプロテインシェイカー


AMBiQUE

AMBiQUE アンビーク プロテイン シェイカー シェーカーボトル ポリプロピレン 半透明 (クリア, 350ml)

550円 → 460円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


ビオスリー

ビオスリーHi錠 270錠【指定医薬部外品】整腸剤 [酪酸菌/糖化菌/乳酸菌 配合] 錠剤タイプ [腸内フローラ改善/腸活] 便秘や軟便に

3,434円 → 2,436円（29%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


キューピーコーワ

【第3類医薬品】キューピーコーワゴールドαプレミアム 280錠

4,700円 → 3,803円（19%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


NATUREMADE(ネイチャーメイド)

NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパーマルチビタミン&ミネラル 120粒 120日分

3,078円 → 1,816円（41%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


パンシロン

【第2類医薬品】パンシロンキュアSP 30包

2,310円 → 1,172円（49%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ディアナチュラ

ディアナチュラスタイル 亜鉛×マルチビタミン 60粒(60日分) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産

1,133円 → 839円（26%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「医薬品・サプリメント」はこちら

→「Amazon プライム感謝祭」はこちら

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります