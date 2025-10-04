アーセナルvsウエスト・ハム スタメン発表
[10.4 プレミアリーグ第7節](エミレーツ スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
監督
ミケル・アルテタ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 27 スングトゥ・マガサ
FW 11 ニクラス・フュルクルク
控え
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 5 イゴール
DF 30 オリバー・スカールズ
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 32 フレディ・ポッツ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 50 カラム マーシャル
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります