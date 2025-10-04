[10.4 プレミアリーグ第7節](エミレーツ スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 36 マルティン・スビメンディ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

監督

ミケル・アルテタ

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 3 マキシミリアン・キルマン

DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

MF 7 クリセンシオ・サマーフィル

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 27 スングトゥ・マガサ

FW 11 ニクラス・フュルクルク

控え

GK 1 マッズ・ハーマンセン

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 5 イゴール

DF 30 オリバー・スカールズ

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 32 フレディ・ポッツ

FW 9 カラム・ウィルソン

FW 17 ルイス・ギリェルミ

FW 50 カラム マーシャル

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります