¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¼Î¤Æ¤ë¡×È¯¸À¤â¤¦ÊªµÄ¡¡¼«Ì±µÄ°÷¤Ë¤â»¿ÈÝ
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÈ¯¸À¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££´Æü¡¢ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Ï¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤é¤òÁ°¤Ë¡ÖÁ´°÷¤ËÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤ä¤á¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈàÂç¾æÉ×¤«¡©á¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤»¤ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¡¢¸Ê¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¹¤Ù¤ÆÁ´¿ÈÁ´Îî¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ê¤È¤¤¤¦¡Ë·è°Õ¤ÎÉ½¤ì¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤Ï¡¢»Å»ö¤È»äÀ¸³è¤ÎÎ¾Êý¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ëÆ¯¤Êý¤äÀ¸¤Êý¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤ÎÄ´ÏÂ¡Ê¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë·û¾Ï¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤¸¤ã¤Ê¤¯Æ±¤¸ÅÞ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡×¡Ö´±Î½¤¿¤Á¡¢¿Ì¤¨¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö°ì¹ñ¤ÎÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬·Ú¡¹¤·¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö·ù¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿À¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ëµÄ°÷¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ÏÆ¯¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¹¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢ËÜÍè¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤Í¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤È¤¤¤¦Àë¸À¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎµÄ°÷¤Ïº¤ÏÇ¤ò±£¤µ¤º¡Ö¤Þ¤¢¡Ä¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ï¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çà°Õµ¤¹þ¤ßá¤À¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£