【明治安田J2リーグ 第32節 結果】ヴァンフォーレ甲府 1-0 ジュビロ磐田（JIT リサイクルインク スタジアム）

2025年10月4日 18時14分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ）

【J2】藤枝MYFC 0-1でカターレ富山に敗れる 2試合連続無得点で連敗（藤枝総合運動公園サッカー場）
【J1】清水エスパルス先制もFC東京に追いつかれ1‐1ドロー（IAIスタジアム日本平）
「勝負に徹して、一つずつ」指揮官交代のジュビロ磐田 J1昇格へ正念場のアウェー甲府戦 連敗脱出なるか（静岡）