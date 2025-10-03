【スシロー】おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむ限定メニューおいしそかわいい♪
寿司レストラン「スシロー」とクリエイター「可哀想に！」が手掛ける『おぱんちゅうさぎ』がパワーアップして再びコラボレーション！ 新たにヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」も仲間入りしたスペシャルメニューをチェックしよう。
☆スシロー×「可哀想に！」コラボのメニューをチェック！（写真24点）＞＞＞
クリエイター「可哀想に！」とスシローのコラボ再び！
『おぱんちゅうさぎ』は「可哀想に！」が手掛ける、SNSを中心に人気を博すキャラクター。ちょっと残念、ちょっと悲しい……そんな仕草を見せる『おぱんちゅうさぎ』は、 ”不憫可愛い” と独特の人気を博している。
2023年11月に開催されたスシローとのコラボレーションを経て、再び『おぱんちゅうさぎ』の世界観とキャラクターが楽しめるコラボレーションを開催！ 今回は新たにヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」が登場する。
コラボキャンペーン期間は2025年10月8日〜11月9日までとなっており、前半と後半に分けて異なったメニューを展開。
10月8日（水）からの前半には、まぐたくおはぎにくるりとイカをのせ、ふわふわのおぱんちゅうさぎの姿を表現、さらにコラボ限定ピック（全10種）が付く「まぐたくおはぎ（イカのせ）」が登場。
また、秋らしく北海道産のかぼちゃペーストにクリームチーズを使用した、見た目もかぼちゃそっくりで、コラボ限定ステッカー（全10種）が付く「かぼちゃのブリュレアチーズケーキ」がスイーツとしてやってくる。
さらに、コラボ限定つみあげフィギュア（全3種）がつく「ぷちローセット」や、お持ち帰りネット注文限定で、コラボ限定すし皿（全3種）付きのお持ち帰りセットもご用意されている。
10月22日（水）からの後半には、コラボ限定ピック（各全10種）付きのおすしとスイーツが登場。
いかとえびのおすしにチーズとバジルソースをトッピングして炙った「いかとえびのバジルチーズﾞ炙り」が登場。
さらに、秋を満喫するお芋づくしの「お芋すぎるパフェ」とパリッとした食感が楽しめる「ひんやり焼き芋ブリュレ」、さつまいもの甘みとおいしさを最大限に引き立てた「お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ」がお楽しみいただける。
秋ならではのお芋たっぷりメニューもお見逃しなく！
その他、前・後半で異なるコラボ限定マスコット（各全4種）付きのソフトドリンクが登場する。
また、コラボ限定グッズやスシローで使用できるお食事券が抽選で当たるSNSキャンペーンも開催！
「まぐたくおはぎ（イカのせ）」と「いかとえびのバジルチーズ炙り」に付いてくるコラボ限定ピック裏面にランダムで出てくる ”金のおぱんちゅ” と ”銀のんぽちゃむ” を見つけて応募できるキャンペーンが開催。
本キャンペーン期間中に、スシロー公式XまたはInstagramアカウントをフォローし、 ”金のおぱんちゅ” 1枚または、 ”銀のんぽちゃむ” 2枚のどちらかが揃ったら、抽選に応募できます。ピック裏面を撮影して、「#スシローで見つけた」を付けて投稿した方の中から抽選で100名さまに、コラボ限定コンプリートアクリルボードがプレゼントされる。
また、コラボ限定ステッカー付きスイーツのステッカー裏面には、スシロー5％OFFクーポンが付いてくる。利用可能期間中何度でも使えるので、スシローをたっぷり満喫しちゃおう。
そのほか、2025年10月8日（水）〜11月9日（日）の期間で、本キャンペーン開催中にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2025年10月8日（水）8：00以降に投稿予定）をリポストすると、抽選で20名さまに『スシローで使用できるお食事券1万円分』がプレゼントされるキャンペーンも開催されるのでお見逃しなく。
また、おすしと一緒にスシローの店舗も楽しんでいただくため、スペシャルコラボ店舗の展開も実施。スペシャルコラボ店舗は、東京都、神奈川県、千葉県、京都府、兵庫県、愛知県、福岡県の合計8店舗。ぜひ足を運んでみてね。
（C）KAWAISOUNI!
☆スシロー×「可哀想に！」コラボのメニューをチェック！（写真24点）＞＞＞
クリエイター「可哀想に！」とスシローのコラボ再び！
『おぱんちゅうさぎ』は「可哀想に！」が手掛ける、SNSを中心に人気を博すキャラクター。ちょっと残念、ちょっと悲しい……そんな仕草を見せる『おぱんちゅうさぎ』は、 ”不憫可愛い” と独特の人気を博している。
2023年11月に開催されたスシローとのコラボレーションを経て、再び『おぱんちゅうさぎ』の世界観とキャラクターが楽しめるコラボレーションを開催！ 今回は新たにヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」が登場する。
10月8日（水）からの前半には、まぐたくおはぎにくるりとイカをのせ、ふわふわのおぱんちゅうさぎの姿を表現、さらにコラボ限定ピック（全10種）が付く「まぐたくおはぎ（イカのせ）」が登場。
また、秋らしく北海道産のかぼちゃペーストにクリームチーズを使用した、見た目もかぼちゃそっくりで、コラボ限定ステッカー（全10種）が付く「かぼちゃのブリュレアチーズケーキ」がスイーツとしてやってくる。
さらに、コラボ限定つみあげフィギュア（全3種）がつく「ぷちローセット」や、お持ち帰りネット注文限定で、コラボ限定すし皿（全3種）付きのお持ち帰りセットもご用意されている。
10月22日（水）からの後半には、コラボ限定ピック（各全10種）付きのおすしとスイーツが登場。
いかとえびのおすしにチーズとバジルソースをトッピングして炙った「いかとえびのバジルチーズﾞ炙り」が登場。
さらに、秋を満喫するお芋づくしの「お芋すぎるパフェ」とパリッとした食感が楽しめる「ひんやり焼き芋ブリュレ」、さつまいもの甘みとおいしさを最大限に引き立てた「お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ」がお楽しみいただける。
秋ならではのお芋たっぷりメニューもお見逃しなく！
その他、前・後半で異なるコラボ限定マスコット（各全4種）付きのソフトドリンクが登場する。
また、コラボ限定グッズやスシローで使用できるお食事券が抽選で当たるSNSキャンペーンも開催！
「まぐたくおはぎ（イカのせ）」と「いかとえびのバジルチーズ炙り」に付いてくるコラボ限定ピック裏面にランダムで出てくる ”金のおぱんちゅ” と ”銀のんぽちゃむ” を見つけて応募できるキャンペーンが開催。
本キャンペーン期間中に、スシロー公式XまたはInstagramアカウントをフォローし、 ”金のおぱんちゅ” 1枚または、 ”銀のんぽちゃむ” 2枚のどちらかが揃ったら、抽選に応募できます。ピック裏面を撮影して、「#スシローで見つけた」を付けて投稿した方の中から抽選で100名さまに、コラボ限定コンプリートアクリルボードがプレゼントされる。
また、コラボ限定ステッカー付きスイーツのステッカー裏面には、スシロー5％OFFクーポンが付いてくる。利用可能期間中何度でも使えるので、スシローをたっぷり満喫しちゃおう。
そのほか、2025年10月8日（水）〜11月9日（日）の期間で、本キャンペーン開催中にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2025年10月8日（水）8：00以降に投稿予定）をリポストすると、抽選で20名さまに『スシローで使用できるお食事券1万円分』がプレゼントされるキャンペーンも開催されるのでお見逃しなく。
また、おすしと一緒にスシローの店舗も楽しんでいただくため、スペシャルコラボ店舗の展開も実施。スペシャルコラボ店舗は、東京都、神奈川県、千葉県、京都府、兵庫県、愛知県、福岡県の合計8店舗。ぜひ足を運んでみてね。
（C）KAWAISOUNI!