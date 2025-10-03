韓国の5人組ガールズグループ・ITZYが9月20日、所属事務所・JYPエンターテインメント（以下、JYP）と再契約したことを公表した。



ITZYは9月20日、ソウル江西（カンソ）区にあるKBSアリーナで、4度目となるファンミーティング「ITZY MIDZY, LET'S FLY! “ON AIR”」を開催。イベントでは、メンバー全員がJYPと再契約したことをサプライズで発表した。「大きな愛に応えるために、みんなで再契約することにした。そう決断したのも、MIDZY（ミッチ：ファン名称）のおかげ」と話した。



感謝の気持ちを込めて、ファンに1番に報告したITZYは、「これからもITZYとMIDZYが一緒に、さらに良い思い出や幸せな出来事を、たくさん作り上げていきたい」とコメント。「7年はとても短かった。まだ一緒にできていないことがたくさんある」「今までどおり、みんなで一緒に歩んでいくことにした。これからもよろしくお願いします」と頭を下げた。



JYPも「ITZYのメンバーが、来年の専属契約終了を控え、再契約を締結した」と報告。「グローバルトップガールズグループの活躍のため、全面的な支援を惜しまない」と約束した。



ITZYは2019年2月にデビュー。1stデジタルシングル「IT'z Different」のタイトル曲「DALLA DALLA」をリリースし、音楽番組や授賞式で新人賞を総なめにした。



10月8日には、日本でニューアルバム「Collector」をリリース予定。日本でのファンミーティングも控えている。



（よろず～ニュース特約・moca）