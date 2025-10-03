元電機エンジニア厳選！「静粛性レベチじゃん」新型フォレスターが“高級車超え”と絶賛されたワケ
YouTubeチャンネルで「【高級車やん】e-powerプロがフォレスターに乗ったら・・やばすぎた」と題した動画が公開され、元電機エンジニアたか氏が、新型フォレスター（SHEV ストロングハイブリッド搭載モデル）に実際に試乗。その率直なインプレッションを熱く語った。
動画冒頭からたか氏は「ここまで高級な仕様になっているとはちょっと思ってなくて、めちゃくちゃびっくりしてます」「静粛性レベチじゃんって思ってる」と驚きを隠せない様子。特に最新の「シートベンチレーションがつきました。最高です。こんなに待ってた機能はないっていうくらいのレベルですね」と、新搭載の快適装備に感動を伝えた。
新型フォレスターの走りについては「前作と同様に安定したボディ剛性を持っており、非常に乗りやすい」「ストロングハイブリッド化で燃費が大きく向上し、18km/Lは“結構リアルにいい燃費って言える”」と評価。一方、加速自体は「より一層安定した走りで、爆発的な加速感はない」と冷静に分析し「トヨタTHS2搭載ならではの効率重視」と専門家の目線で語った。
静粛性については「車内に響く音、ロードノイズ、風切音、全部絞ってくれている」と強調。ハイブリッド化でエンジンの音まで格段に抑えられ「ここまで進化するかっていう、そういうレベル」と絶賛した。また「乗ってドア閉めた時点で違いが分かる。このクラスのSUVとしてはトップクラス」と力説し、実車体験を一押しする。
さらにラゲッジ容量や電動リアゲート、100Vコンセント（1500W対応）といった実用装備にも「ゴルフバッグもキャンプ道具もリアシート倒さずに余裕で入る」とユーティリティ性を高評価。ディスプレイ刷新や縦型マップの見やすさもガジェット好きとして大きなポイントに挙げている。
一方で冷静な専門家の視点から、いくつかの「微妙な点」もピックアップ。「ブレーキ操作、40キロ以上が難しい」「リアサスペンションがふわふわして振動の収まりが遅い」「コンソール周りのプラ感」「遊び（刺激）が少ない」と指摘。その理由を技術的に掘り下げ説得力を持たせた。
まとめでたか氏は「トヨタDNAが入ったことによって全体のステータスの底上げができた」と新型フォレスターの進化を称賛しつつ、「加速感を求めるなら1.8ターボも検討を」「ぜひ自分で納得するまで試乗して」とアドバイス。
