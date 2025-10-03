「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は表参道駅構内にオープンした日本初の「フラン・パティシエ」専門店の2号店。気軽にフランスのおいしさを楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

PAQUET MONTÉ omotesando（東京・表参道）

フラン・パティシエ 写真：お店から

2025年9月、表参道駅構内の「Echika表参道」に、日本初の「フラン・パティシエ」専門店「PAQUET MONTÉ」の2号店がオープンしました。1号店は代々木八幡に構える隠れ家的な一軒家。看板を掲げずに口コミで人気を集めてきましたが、今回の出店では多くの人々にフラン・パティシエの魅力を届けるべく、アクセス抜群の表参道に新たな拠点を構えています。フラン・パティシエは、フランスでは国民的なおやつでありながら、日本ではまだあまり知られていない伝統菓子。同店は“ちょっとよそゆきのフランスおやつ”をコンセプトに掲げ、日仏をつなぐ架け橋となる存在を目指しています。

唯一無二のプルトロ食感 写真：お店から

看板商品のフラン・パティシエは、外はパリッとサクサク、中はプルッととろける食感のコントラストが最大の魅力。特殊な製法で幾重にも重ねた筒状のパイ生地に、じっくり寝かせたフラン液を流し込み、時間をかけて焼き上げます。パイ生地には4日間、フラン液には2日間もの工程を要し、ひとつひとつを丁寧に仕上げています。素材へのこだわりも徹底しており、すべて無添加。長崎県の養鶏場から直送される濃厚な卵、フランス産の発酵バター、マダガスカル産のバニラビーンズ、オリジナルブレンドの小麦粉、そしてゲランドの塩を厳選。香料を一切使わず、素材本来の旨みを引き出しています。定番の「バニラ」1,000円をはじめ、鹿児島産や静岡産の抹茶を贅沢に使用した「抹茶」1,100円、バターナッツかぼちゃの天然の甘みを活かした「バターナッツかぼちゃ」1,100円など、他では味わえない期間限定の一品も楽しめます。

フラン・パリジャン ボックス 写真：お店から

表参道店の注目商品は、限定販売の 「フラン・パリジャン ボックス」2,000円。定番のバニラと、季節ごとに変わるフレーバーを組み合わせた小さなサイズの3個セットで、手土産にもぴったりです。オープン時にはラズベリー、バニラ、抹茶の3種がラインアップ。「フラン・パリジャン」はフラン・パティシエと同じ素材ながら、製法を変えることで全く異なるパイ生地食感に仕上げられており、食べ比べも楽しめます。

パケモンテ 写真：お店から

店頭のショーケースには、店名でもある紙と紐だけで包むフランス伝統の三角包み「パケモンテ」がずらりと並び、思わず足を止めてしまうほどの可愛らしい佇まい。営業時間が10〜22時（日・祝日は21時）と、利用しやすい点も特徴。大切な人への手土産やギフトにはもちろん、自分へのご褒美として夜のデザートにもぴったりです。

食べログレビュアーのコメント

バニラ 出典：どくだみちゃんさん

『商品はフランパティシエと焼き菓子を中心に。

お目当てのフランは

バニラ

有機抹茶

ラズベリーレモン

バターナッツカボチャ

三個セットや四個セットも販売されていますが

ひとつから気軽に買えるのも良き。

今回はお試しでバニラ1000円を購入。

持ち帰りいただきました。

信じられないぐらいサクッサクのパイ生地にバニラビーンズたっぷりフラン。

拘りの卵を使用されているそうですが、濃厚で上質感がありました。

パッケージも可愛らしくプレゼントにしても喜ばれると思います』（どくだみちゃんさん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆PAQUET MONTÉ住所 : 東京都港区北青山3-6-12 Echika 表参道 TEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：佐藤明日香

The post 手土産の新定番！ あの人気パティスリーの2号店が、駅ナカに登場（東京・ 表参道 ） first appeared on 食べログ マガジン.