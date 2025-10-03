¡Ø¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¡Ù¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼3¡Ù¡Ä¡Ø¶â¥í¡¼¡Ù40¼þÇ¯¤Ç¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡×ÊüÁ÷¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤¤ç¤¦3ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á°¿È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¿åÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬¶âÍËÆü¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿1985Ç¯10·î4Æü¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó30¤¬°ìµóÂç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ä¤Ã¤ÑÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¤¢¤Î¼öÊ¸¡©¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù
¡¡ËÜÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ¤ËSNSÅê¹Æ¿ô¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¡¢ÎòÂåºÇ¹â»ëÄ°Î¨46.9¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼3¡Ù¡¢¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤ÈÆ±¤¸40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ì¾ºî¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¾ðÊóÉÕ¤¡£ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤«¤é¤Îµ®½Å¤Ê¥¢¥Õ¥ì¥³ÈëÏÃ¤ä¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¿Æ»Ò¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿¹ë²Ú2»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¡Ê°ìÉô¡Ë¢¨50²»½ç
¡½¡½ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ï¡©
ÀÐÅÄ¡§»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ö²ÈÂ²¤Ç¶âÍËÆü¤ÎÌë¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¡×¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Î¡£
¡½¡½»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ï¡©
Ô¥½½Ïº¡§º£¤À¤È±Ç²è¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª²°¤µ¤ó¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¡Ê¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤ò¡Ë¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼±Ê±ó¤Ë¤¢¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è¤È¤Ï¡©
ÂçÃÝ¡§Ì¼¤¬¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¡¢²¿¤«¤Ë´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤¿´é¤ò»ä¤Ë¸«¤»¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¡ª¸«¤Æ¡ª¸«¤Æ¡ª¡×¤È¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡£¤½¤¦¤¤¤¦²¿¤«¡¢´¶¾ð¤òË¤«¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³ÈëÏÃ¡Ê°ìÉô¾Ò²ð¡Ë
µÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬¼«Ê¬¤ËÀâÌÀ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÈà¤Ï¤Í¡¡À±¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤Ã??¡×¡Ä¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤¿¸å¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎÀâÌÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ï¡©
Ä¹ß·¡§Ì¾ºî¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢Ì´¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³ÈëÏÃ¡Ê°ìÉô¾Ò²ð¡Ë
¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÌÚÂ¼¤¯¤ó¤È»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ò¤È¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤Ã¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
