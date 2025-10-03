裸一貫から一代でトヨタ・松下・日立を超える高収益企業「アラビア石油」を作った破格の傑物、山下太郎――。大正の米騒動の当時、太郎は政府公認の中国・江蘇米密輸計画に挑むも、上海総領事の強硬な反対で計画は頓挫した。しかし損失を最小限に抑える戦略を用意周到にめぐらせていた。そして現地で得た知見や人脈を糧に、即座に次のビジネスチャンスへと舵を切り替えていく。この連載では、山下太郎の波乱万丈の生涯を描いたノンフィクション小説『ヤマ師』の印象的なシーンを取り上げ、彼の大胆な発想と行動力の核心に迫る。

転んでもただでは起きない

太郎流・リスクヘッジと次の一手

山下太郎が画策した中国・江蘇米の密輸計画は、綿密かつ壮大な準備を経たにもかかわらず、上海総領事の強硬な反対に直面します。

