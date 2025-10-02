ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇŽ¢¥¹¥Ñ¥¤Å·¹ñŽ£¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤«¡ÄÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ëµ»½Ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤áŽ¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡Ž£¤è¤êÀè¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È
2025Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤ÎÀ©Äê¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬À¤ÏÀ¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÏÀï¸å¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÁÈ¿¥¤ò¼º¤¤¡¢ÎäÀï´ü°ÊÍè¡Ö¥¹¥Ñ¥¤Å·¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀ§Àµ¤ò»î¤ß¤¿ÎòÂåÀ¯¸¢¤ÎÅØÎÏ¤Ï·«¤êÊÖ¤·ºÃÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤¼¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÞËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿µÄÏÀ¤ÏÀ¸»ºÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤ò³Î¼Â¤ËËÉ¤®Å¦È¯¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤È¿Íºà¤ÎÀ°È÷¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Îò»ËÅª·Ð°Þ¤ä¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥Ñ¥¤»ö·ï¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ©ÅÙÅªÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£»à·º¤Þ¤Çµ¬Äê¤·¤¿40Ç¯Á°¤ÎË¡°Æ
ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤¬¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1985Ç¯¡¢ÃæÁ¾º¬¹¯¹°Æâ³Õ¤Î¤â¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¹ñ²ÈÈëÌ©¤Ë·¸¤ë¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°ÙÅù¤ÎËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°Æ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¹ñ²Èµ¡Ì©¤ÎÉÔÀµ¼èÆÀ¤äÏ³±Ì¤ò½ÅÈ³²½¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â·º¤Ë¤Ï»à·º¤Þ¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤ë¡ÖËÜ³ÊÅª¡×¤ÊË¡°Æ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¥½Ï¢¤¬¾ðÊóÀï¤Ç·ãÆÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÎäÀï´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ¤ÎÀ¯¸¢¤¬¥¹¥Ñ¥¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ë¶¼°Ò¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥½Ï¢¤ÎÄµÊó³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¾ðÊóÊÝÁ´ÂÎÀ©¤Ï´Å¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î·Ù¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¶¯¤¹¤®¤ë·ÐºÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤«¤Ê¤ê·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀ¾Â¦¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÆüËÜÃæ¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ½é¤ÎºÃÀÞ
¤À¤¬¡¢À¤ÏÀ¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±ÑÊ¸Ë¡³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÝ¼é¸ÀÏÀ¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÉô¾º°ì»á¤é¤¬¡Ö¹ñ²È¤È¤·¤ÆÅöÁ³¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüÊÛÏ¢¤äËÜÂ¿¾¡°ì»á¤é¤Ï¡ÖÃÎ¤ë¸¢Íø¤òÃ¥¤¦¡×¡ÖÀïÁ°²óµ¢¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
ÅÏÉô»á¤Ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ò¡¢ËÜÂ¿»á¤Ï¡ØÄ«Æü¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤òÃæ¿´¤ËÏÀÁè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤Ë»¿À®¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¸éº½Õ½©¤Î»¨»ï¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤ò´Þ¤á¤¿¿·Ê¹³Æ»æ¤âÈÝÄêÅªÏÀÄ´¤òÅ¸³«¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆË¡°Æ¤Ï¿³µÄÌ¤Î»¡¦ÇÑ°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃæÁ¾º¬À¯¸¢¤Î»î¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡Î©Ë¡¤ÎºÇ½é¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎºÃÀÞ¤À¤Ã¤¿¡£À¯¸¢¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆüËÜÃæ¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹¡×¤È¤¤¤¦µÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢Àï¸åÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤¬º¬¶¯¤¤ÆüËÜ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÆñ»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤¿½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤Ê¤É¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¤ÏÀ¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÏÉô»á¤Ï¸É·³Ê³Æ®¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À®Î©¤Ø¤ÎÅÚ¾í¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¹ñÌ±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÅ·²¼¤Î°Ë¡¡×¤Îµ²±
1985Ç¯¤ÎË¡°Æ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇµñÈÝ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÀïÁ°¤Î¼£°Â°Ý»ýË¡¤Ø¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¼£°Â°Ý»ýË¡¤Ï¶¦»º¼çµÁ±¿Æ°¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÌÜÅª¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀïÁè¤ËÆþ¤ë¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î°Õ»Ö·èÄê¤¬¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥óÊý¼°¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢ÈÏ°Ï¤¬¸ÀÏÀ¤ä³ØÌä¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç²ò¼á¤µ¤ì¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î»×ÁÛÈÈ¸¡µó¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Àï¸å¶µ°é¤Ç¤Ï¼£°Â°Ý»ýË¡¤ÎÉé¤ÎÎò»Ë¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢Å·²¼¤Î°Ë¡¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ï¼«Í³¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹ñÌ±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹ñ²ÈÈëÌ©¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ß¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¡¢´¶¾ðÅªÈ¿È¯¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼£°Â°Ý»ýË¡¤Î¡ÖÀï¸åÊ¿ÏÂ¼çµÁÅª²ò¼á¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Àï¸åÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤òÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀäÂÐÅª¤À¤È¹Í¤¨¤ë¼Ô¤Ï¡¢¶¯¤¤µñÈÝÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ºîÍÑ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÎäÀï´ü¤Ë¼ÂºÝ¤Î¥¹¥Ñ¥¤»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤â¡¢ÊóÆ»¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÍý²ò¤¬¹¤¬¤é¤º¡¢¹ñÌ±¤Î´íµ¡´¶¤Ï¾úÀ®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
À¯¼£¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤¬Êú¤¯ÌäÂê°Õ¼±¤È¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤äÀ¤ÏÀ¤È¤ÎÐªÎ¥¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤ä¸ÀÏÀ¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀäË¾Åª¤Ê¶õµ¤¤µ¤¨Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¡ÖÊ¬»¶À°È÷¡×¤ÇÂÇ³«¤·¤¿
°ÂÇÜ¿¸»°»á¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄËÀÚ¤ËÍý²ò¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃæÁ¾º¬¼óÁê¤Î¤è¤¦¤ËÀµÌÌÆÍÇË¤ò¤Í¤é¤Ã¤¿Âè°ì¼¡À¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢´ðÈ×¤¬¼å¤¯µÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÂèÆó¼¡À¯¸¢¤ÇÀï½Ñ¤òÂç¤¤¯Å¾´¹¤µ¤»¤¿¡£
°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï´ØÏ¢Ë¡À©¤òÊ¬»¶Åª¤ËÀ°È÷¤·¤¿¡£
¢Ê¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¡Ê2015Ç¯¡Ë
£³°°ÙË¡²þÀµ¡Ê2019Ç¯¡Ë
¡ÖÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡¡×¤Ï¡¢ËÉ±Ò¡¦³°¸ò¡¦¥Æ¥íÂÐºö¤Ê¤ÉÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤ò¡ÖÆÃÄêÈëÌ©¡×¤Ë»ØÄê¤·¡¢Ï³±Ì¤ò¸·È³²½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸øÌ³°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ëÎ®½Ð¤òËÉ¤°»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ä¥ê¥Ù¥é¥ëÀ¯¼£²È¡¦¸ÀÏÀ¿Í¤Ï¡¢ÃæÁ¾º¬À¯¸¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡µÄÏÀ¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÇÊóÆ»¤Î¼«Í³¡¦¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÏÈ¿À¯ÉÜ±Ç²è¤òºî¤ë¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿¸ÀÏÀ¤âÎ®ÉÛ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¹ñÆâ¤ÎÈ¿È¯¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Æ±Ë¡¤ÏÊÆ¹ñ¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥¢¥¤¥º½ô¹ñ¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ÎÁ°Äó¤È¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÖÊ¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¡×¤Ï½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¸ÂÄêÅª¹Ô»È¤ä¼«±ÒÂâ³èÆ°¤Î³ÈÂç¤òµ¬Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¤ÎÈëÌ©ÊÝÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î¹¤¬¤ê¤ËÈ¼¤¤¡¢¾ðÊóÊÝÁ´¤Î¸·³Ê²½¤ÏÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³°°ÙË¡¡Ê³°¹ñ°ÙÂØµÚ¤Ó³°¹ñËÇ°×Ë¡¡Ë¡×¤ò²þÀµ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³°¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤äµ»½Ñ¼èÆÀ¤ò¸·³Ê¤Ë¿³ºº¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢µ¡Èùµ»½Ñ¤ÎÎ®½Ð¤ä¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Ø¤ÎÂÐ¹³ºö¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎË¡À©¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ËÂå¤ï¤ë¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¾ðÊóÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ÎË¡Åª´ðÈ×¡×¤Èµ¡Ç½¤·¤¿¡£°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3¤Ä¤ÎË¡À©¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ê¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬À¾Â¦¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¸ò¾Ä¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ÎË¡À©¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüÊÆ´Ø·¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¾¼ÏÂ¤Î¥¹¥Ñ¥¤»ö·ï
ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥¹¥Ñ¥¤»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅì¼Çµ¡³£¥³¥³¥à°ãÈ¿»ö·ï¡×¤À¤í¤¦¡£
1987Ç¯¡¢Åì¼Çµ¡³£¤È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼´ë¶È¤¬¥½Ï¢¸þ¤±¤Ë¹©ºîµ¡³£¤òÉÔÀµÍ¢½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¥½Ï¢Àø¿å´Ï¤ÎÀÅ²»²½µ»½Ñ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÊÆ¥½¤Î·³»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ½ÉÊÎÏ¤È¶âÍ»ÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£·ÐºÑÄäÂÚ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÄº¿¤·¤¿¹©¾ì¤òÊú¤¨¤¿ÊÆµÄ°÷¤ÎÈ¿È¯¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¤Ç¤Ï¥½Ï¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°Ê¾å¤Î·ã¤·¤¤È¿È¯¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤Ë¿¼¹ï¤ÊËà»¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ»½Ñ¤òÁÀ¤¦Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµËÉÈ÷¤¹¤®¤ë
¤³¤Î»ö·ï¤ÏÊóÆ»¤Ç¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤Îµ¡Ì©¾ðÊóÏ³±Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÄã¤µ¤òÏªÄè¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£´ØÏ¢¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤äËÉ±Ò»º¶È´ë¶È¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¿ÞÌÌ¤ä»ÅÍÍ½ñ¤¬Î®½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢·Ù»¡Ä£¤âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ï·³»öµ»½Ñ¤ÎÊÝ¸î¤È¤¤¤¦¡¢¹ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ÅÍ×À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆüËÜ¤Ï¼êÇö¤Ç¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤êÆüËÜ¤¬¡Ö¥¹¥Ñ¥¤Å·¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1991Ç¯¤Ë¥½Ï¢¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤È¥¹¥Ñ¥¤¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¿´¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥½Ï¢¤ËÂå¤ï¤ë¥¹¥Ñ¥¤¹ñ²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤¬µ»½ÑÌÌ¤ÇÆüÊÆ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÃæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ò¼é¤ì¡×¤ò¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤Ï3¤Ä¤Î½ÅÍ×Ë¡À©¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
°ÂÇÜÀ¯¸¢¤«¤é¤Ï¡¢AI¤äÎÌ»Òµ»½Ñ¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤¬³°¹ñ¿Í¸¦µæ¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ®½Ð¤¹¤ë»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Å¦È¯·ï¿ô¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¥¹¥Ñ¥¤Å¦È¯µ¡´Ø¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î¼åÅÀ
¤«¤¿¤ä¡¢»÷¤¿Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë²¤½£µÄ²ñ¤ÎÊäº´´±¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¾ðÊó¤òÎ®¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÅ¦È¯¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢²¤½£³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤ò¸·¤·¤¯½èÈ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¡ÖÅ¦È¯ÂÎÀ©¤Î¼å¤µ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÏÅ¦È¯¸¢¸Â¤¬·Ù»¡¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¥¤Å¦È¯µ¡´Ø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÂç¤¤Ê¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ñ¥¤Å¦È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤È¿Íºà¤Ç¤¢¤ë¡£
Î¾¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎµ»½Ñ¤ò¼é¤ì¤ë¤«
¸½Âå¤Î¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ê¢â·³»ö¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤ÎÀèÃ¼»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¼ûÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÊÆÃæ¤¬È¾Æ³ÂÎÀ¸»ºµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤ÈÂæÏÑTSMC¤Ê¤É¤ÎÈùºÙ²½µ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¤½¤ì¤é¤Ç¤Ï¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤äÁÇºà¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Îµ»½ÑÎ®½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎ¾¹ñ¤Ë½à¤¸¤ë½ÅÍ×À¤¬¤¢¤ë¡£
¸½ºß¤ÎÄµÊó³èÆ°¤Î½Å¿´¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀèÃ¼»º¶È¤Îµ»½ÑÎ®½Ð¤ò¤¤¤«¤Ë¼é¤ë¤«¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤â´Å¤¤
2010Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤¬Àí³Õ½ôÅç¤ÎµùÁ¥¾×ÆÍ»ö·ï¸å¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ð¤ò»ö¼Â¾åÄä»ß¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤òº®Íð¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÀèÃ¼»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë»ñ¸»ÀïÎ¬¤âÄµÊó³èÆ°¤ÎÍ×¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤¬Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤Î´Æ»ëÂÐ¾Ý¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤ò¹´Â«¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¾ðÊó¤â¡¢¼è°úºàÎÁ¤â¤Û¤È¤ó¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉ±Ò´ØÏ¢´ë¶È¤äÂç³Ø¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ÷¤¨¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¥Ç¡¼¥¿Î®½Ð¤ÏAI¡¢ÎÌ»Òµ»½Ñ¡¢¥Ð¥¤¥ª¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼Ê¬Ìî¤ËµÚ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òº¬Äì¤«¤é¶¼¤«¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãæ¹ñ¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤äTikTok¤òµ¬À©¤¹¤ë¤Î¤â¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¾ðÊóÀï¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°¹ñ¤ÎÉÔÅö¤Ê¸¡µó¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½ÂåÅª¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¼è¤ë¤Ù¤Æ»¤ÏÃ±½ã¤Ê¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤ÎÀ©Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤é¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤òºî¤í¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ì¤ëµ¡´Ø¤¬·Ù»¡°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¾ðÊóµ¡´Ø¤Î¸¢¸ÂÊ¬Ã´¤òÀ°Íý¤·¡¢¹ñÆâËÉÄµ¤òÃ´¤¦ÀìÌçÁÈ¿¥¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÆFBI¤ä¥¤¥®¥ê¥¹MI5¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦µ¡´Ø¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëµ¡´Ø¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¢£»ÊÎáÅã°Ê³°¤Ë¡Ö¼Â¹ÔÉôÂâ¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç
°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï2013Ç¯¡¢Æâ³Õ¤Î¤â¤È¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î´ë²èÎ©°Æ¡¦Ä´À°¤òÃ´¤¦¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡ÊNSS¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡ÊNSC¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜÈÇNSC¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ëÍ×¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢NSS¤ÏÀ¯ºö»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢FBI¤Î¤è¤¦¤ËÁÜºº¸¢¤äÄµÊó³èÆ°¤Î¡Ö¼Â¹ÔÉôÂâ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡¢ÄµÊó³èÆ°¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¡Ö¼Â¹ÔÉôÂâ¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¸¡µó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¡¢¹ñËÉ¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë³Ø¤ÖÂÎÀ©ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥â¥µ¥É¤òÊú¤¨¤ÆÀ¤³¦¿å½à¤ÎÄµÊó³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÊóÆ»¤ä³ØÌä¤Î¼«Í³¤È¤ÎÎ¾Î©¤â¸¡Æ¤¤ò
¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ß¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹âÅÙ¿Íºà¤Î°éÀ®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÆ©ÌÀ¤Ê´ÆÆÄÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¡¢ÊóÆ»¤ä³ØÌä¤Î¼«Í³¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÁÈ¿¥Àß·×¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡£
¥¹¥Ñ¥¤¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎË¡Î§¤Ï¡¢ÂÎÀ©¤È¿Íºà¤òÀ°È÷¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î³èÆ°¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤ò¸¡µó¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤À¡£
¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ÎÀ©Äê¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿À¯ÅÞ¤ÎÂæÆ¬¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¹ñ²ñ¤Ç¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤Þ¤º°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÂÐÄµÊó³èÆ°ÂÎÀ©¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÀ¯ºö¤òÎ©°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÆüËÜ¤¬¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥¤Å·¹ñ¡×¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Àè¤ËË¡Î§¤ÎÂÎºÛ¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Íºà¤ÈÁÈ¿¥ºî¤ê¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëË¡Åªº¬µòºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
ÇòÀî »Ê¡Ê¤·¤é¤«¤ï¡¦¤Ä¤«¤µ¡Ë
É¾ÏÀ²È¡¦ÀéÂåÅÄ¶èµÄ²ñµÄ°÷
¹ñºÝÀ¯¼£¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ëÏÀ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¡£¡Ø·î´©WiLL¡Ù¤Ë¤Æ¡ÖNon-Fake News¡×¤òÏ¢ºÜ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼WiLL¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥á¥ë¥Þ¥¬¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹ñºÝÀ¯¼£ÆþÌç¡×¤¬¹¥É¾¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø14ºÐ¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÏÀ¡Ù¡ÊÀÄÎÓÆ²¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¤Î¸¦µæ¡Ù¡ØµÄÏÀ¤ÎÙÝ¡Ù¡Ê¥ï¥Ã¥¯¡Ë¤Û¤«¡£
¡ÊÉ¾ÏÀ²È¡¦ÀéÂåÅÄ¶èµÄ²ñµÄ°÷ ÇòÀî »Ê¡Ë