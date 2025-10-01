niko and …からクリスマス限定コレクション♡ツリーやリースも先行予約

ホリデーシーズンを彩る「niko and …」のクリスマスコレクションが、2025年10月1日より公式WEBストアand STで先行販売＆先行予約をスタートします。約300種を超えるオーナメントやオブジェに加え、定番のツリーやリースもラインアップ。さらに、ツリーを予約した先着80名には、オリジナルキャラクター“ビリー”の限定ぬいぐるみキーホルダーをプレゼント♡店舗での発売は10月24日から順次予定です。

niko and …先行販売アイテム

先行販売では、LEDモチーフオーナメント（880円・サンタ/スノーマン/トナカイ）や、初心者でも飾り付けが完成するプラスチックオーナメントセット（3,520円/3,740円/3,960円・14～63ピース）が登場。

さらに14色展開のプラボールオーナメント2（550円）や、幻想的なLEDスノードーム（4,180円・アンティークゴールド/ブラック/レッド）、オリジナルアートを施したLEDタペストリー（4,400円）など、華やかなラインアップが揃います。

人気のトムテはオリジナルデザインのカラフルバージョン（880円・イエロー/グリーン/ブルー）も仲間入り♪

夏吉ゆうこ写真集『悠々吉日』重版♡大阪で記念イベントも開催決定

ツリー＆リースの先行予約

今年のクリスマスはツリー＆リースもバリエーション豊かに。ツリーは70cm（8,800円・LED付き）/120cm（14,300円）/150cm（16,500円）/180cm（22,000円）/230cm（33,000円）の5サイズ展開。

リースは「メリクリ」（2,420円～4,400円）と「ホワイトベル」（同）の2種で、S/M/Lサイズから選べます。

ツリーを予約すると先着80名限定で、クリスマス仕様の“ビリー”ぬいぐるみキーホルダーがプレゼントされる嬉しい特典付き♡

本発売＆限定アイテムもチェック

10月24日（金）からは国内外の「niko and …」全店舗、公式WEBストアand ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionでも本発売が開始されます。

人気のキャンディボールオーナメント（495円/770円・6cm/8cm、プレゼント/サンタ/パーティー）は毎年デザインが変わる注目アイテム。

今年もチャーミングなリボンが飾り付けのアクセントになりそうです♡

心躍るホリデーをniko and …と♡

華やかなオーナメントから温もりあるリース、空間を彩るツリーまで、今年の「niko and …」クリスマスコレクションは見どころ満載。

幅広い価格帯とデザインで、家族や友人と過ごす時間をより楽しく演出してくれます。

限定特典の“ビリー”キーホルダーも、早めの予約でぜひ手に入れて♡ 今年のホリデーシーズンは、niko and …と一緒に心ときめくインテリアコーディネートを楽しんでみませんか？