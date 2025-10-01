10周年を迎えた「 Advertising Week Asia 2025 」 JAAとの共催で12月2〜4日都内で開催
世界最大級の広告マーケティングとクリエイティビティの祭典「Advertising Week Asia 2025（アドバタイジング・ウィーク・アジア2025、以下AWA）」は、12月2日から4日までの3日間、シェラトン都ホテル東京にて開催される。10周年を迎える今回から、公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会（JAA）が共催社として参画する。Advertising Weekは2004年にニューヨークで始まり、広告・メディア・クリエイティブ・アドテクノロジーなどあらゆる領域を網羅する世界最大級のマーケティングイベント。現在では世界各地の主要都市で開催され、年間を通して約16万人の広告ビジネス関係者が参加している。そのアジア版として東京で開催されているAWAは、今年で10周年を迎える。節目となる今回、日本アドバタイザーズ協会およびその内部組織であるデジタルマーケティング研究機構と共催。広告主と広告会社・メディア・プラットフォーマーといった従来の壁を越えた議論が一層深まり、マーケティング課題に対する本質的な議論の場が広がることが期待される。さらに、参加者同士の人的ネットワークの拡大も強力にサポートしていく。
■チケットのご案内
AI時代における広告業界の新たな役割今回のイベントについて、主催者は「広告業界は今、AIとテクノロジーの急速な進化によって歴史的な転換期を迎えている。AIと人間の創造性が融合する新時代において、業界のあらゆるステークホルダーが協働し、消費者・顧客の幸福を実現するための新たな広告の姿を模索していくことが求められている。AWAは、その未来像を発信する重要な場となる」と語っている。今回の共催の一環として、デジタルマーケティング研究機構が主催する「第13回Webグランプリ」も同会場で連続開催される予定だ。◆ ◆ ◆■開催概要・開催日時：12月2日（火）〜12月4日（木）・開催場所：シェラトン都ホテル東京・共催：公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会（JAA）
■チケットのご案内
※AWA2025の参加にはチケットの事前購入が必要。チケットは公式サイトより販売され、内容や日程に応じた複数の種類が用意されている。詳細はこちら編集部