2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡ÊTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù
±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡ÙSP¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ¶¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬½Ð±é
¡ÖÎáÏÂ¥¤¥Áµã¤±¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À³©Àî¤Ê¤ª»á¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼½ã°¦¾®Àâ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡Ê2023Ç¯´©¹Ô¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡ØÍ¾Ì¿10Ç¯¡Ù¡Ø¤¤¤Þ¡¢²ñ¤¤¤Ë¤æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄØªÏÂ¤È¡¢¡ØÈþ¤·¤¤Èà¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´ÆÆÄ¡¦¼ò°æËã°á¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤Ï¡¢10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºù°æË¨¤¬¡¢¹â¹»1Ç¯¤Î½Õ¤Ë°ìÀ¸Ê¬¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¤ÇGPÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Æ±ºî¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿áÄ¿¿¤¢¤ß¡Êºù°æË¨Ìò¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¤Ç¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¡¢ËÜºî¤Çº´Æ£Æü¸þÌò¤ò±é¤¸¤ëã·Æ£½á¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÂ¸ºß´¶¤ÇCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Ë¨¤Î¿ÆÍ§¡¦¹â±óÎï¤ò±é¤¸¤ëÃÓÃ¼°É»ü¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÆü¸þ¤Î¿ÆÍ§¡¦ÀîÂ¼·òÆó¤ò±é¤¸¤ëµÈß·Í×¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
4Ì¾¤Ï¤¤¤º¤ì¤âTGCËÌ¶å½£½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¿·À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¬ºê¼Ó³¨¡¢¤·¤Ê¤³¤é¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÄÉ²ÃÈ¯É½
¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¸ø³«¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï20ÂåºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ø²¬ºê¼Ó³¨ 2nd¼Ì¿¿½¸ Lupinus¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿½÷Í¥¡¦²¬ºê¼Ó³¨¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¡Øsilent¡Ù¡ØºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡Ù¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡Ø25»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season2¡Ù¡¢10·î17Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤ëÇÐÍ¥¡¦²ÆÀ¸Âç¸Ð¤¬TGCËÌ¶å½£¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô300Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ê¡¢¡È¥¯¥»¶¯¤á¡É¤ÊÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¥Ã¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦Ë¾Íö¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¹©ºî¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂçºå¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Á¥Ó¤ß¤é¤ó¤Î¥¯¥»¶¯¹©ºîBOOK¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯3·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡Ø¤·¤Ê¤³¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢MVºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3,900Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡È¸¶½É¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤³¤È¤·¤Ê¤³¤¬ÄÉ²Ã·èÄê¡£2024Ç¯¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬Áª¤Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¼ã¼Ô¤«¤é°µÅÝÅª»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡ÙÍâÆü¤Î10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØTGC KIDS ¥Õ¥§¥¹ KITAKYUSHU 2025¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËÌ¶å½£¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
Á´ÊÔÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤ÈºÆ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â
ABEMA¤Ç¤ÎÆÈÀêÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢TGC¸ø¼°LINE VOOM¡¦X¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Lemino¤Ç¤Î30Ê¬¥Ç¥£¥ì¥¤¤Ë¤è¤ëºÆ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾®ÁÒ±ØJAM¹¾ì¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Information
¡ÚÀ¸Ãæ·Ñ¡Û
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30¡Á19:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
⚫︎ÇÛ¿®Àè
ABEMA Special3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
»ëÄ°URL¡§ABEMA Special3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¨ºÆÊüÁ÷¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡ÚºÆ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Û
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡Á19:30¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨ºÆÊüÁ÷¡¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
⚫︎ÇÛ¿®Àè
Lemino¡§https://lin.ee/BFJiRWU/lntl/cpmsg
TGC¸ø¼°LINE VOOM¡§https://lin.ee/BFJiRWU/lntl/cpmsg
TGC¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@TGCnews
TGC¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/user/girlsTVs
¢¨À¸Ãæ·Ñ¤«¤é30Ê¬¥Ç¥£¥ì¥¤
¢¨ºÆÊüÁ÷¡¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡Ú¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡Û¢¨À¸Ãæ·Ñ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡Á¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¾®ÁÒ±ØJAM¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê¾®ÁÒ±ØJAM¹¾ì ¢©802-0001 Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÀõÌî1-1-1¡Ë¡¡
Æþ¾ìÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¢¨ºÆÊüÁ÷¡¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡¡¢¨°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤ßÇÛ¿®
¥Þ¥ë¥·¥£½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¡ØRomance¡Ù¤¬¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê
¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¡¢Ê¡²¬È¯¤Î3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥·¥£¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡ÖRomance¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÈÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Þ¥ë¥·¥£¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡Ö¥Þ¥ë¥·¥£¡ß¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¡×¤¬»ÏÆ°¡£ËÌ¶å½£¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ä¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¾®ÁÒ¡¢¥»¥ó¥È¥·¥Æ¥£¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯ËÌ¶å½£¡¢¾¦Å¹³¹¤Ê¤É»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖRomance¡×¤È¥Þ¥ë¥·¥£¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖTGCËÌ¶å½£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Þ¥ë¥·¥£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖRomance¡×¤Ï¡¢¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤äÆü¾ï¤ËºÌ¤ê¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢11·î12Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFlavors¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£TGC ËÌ¶å½£¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤¬ËÌ¶å½£¤Î³¹¤òºÌ¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Information
¡Ê¢¨¡Ë¡ã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×¡ä
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£»²²ÃÊýË¡¡§
¡ËÌ¶å½£»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥£¡ß¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼Á°¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ
¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡Ö#PR¡×¡Ö#TGCËÌ¶å½£¡×¡Ö#¥Þ¥ë¥·¥£¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ
¢£¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¾ì½ê¡§
¡¦¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¾®ÁÒ
¡¦¤¢¤ë¤¢¤ëCity
¡¦°æÅû²° ¾®ÁÒÅ¹
¡¦ËÌ¶å½£¥â¥Î¥ì¡¼¥ë ¾®ÁÒ±Ø¡¡Â¾
¡¦JR¾®ÁÒ±Ø
¢£°ú¤´¹¤¨´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30¡Á18:30¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£°ú¤´¹¤¨¾ì½ê¡§¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù²ñ¾ì¡ÊÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¡Ë Æþ¾ì¸ý²£¡¡¢¨²ñ¾ì³°
¢£°ú¤´¹¤¨ÊýË¡¡§»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿Åê¹Æ²èÌÌ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó¼¨¡¡¢¨¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÉÔ²Ä
¢£ÆÃÅµ¡§TGCËÌ¶å½£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Þ¥ë¥·¥£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¡¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥° ¡ØRomance¡Ù¡¿¥Þ¥ë¥·¥£
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://marcy.lnk.to/Romance¡ÊTikTok¡§https://www.tiktok.com/music/-7553871052544935953¡Ë
¤´ÅöÃÏ⾷ºà¤ò»È⽤¤·¤¿½Ð±é¼Ô¸þ¤±¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼È¯É½
¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤ËËè²ó¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Êª´ë²è¡¢¹ë²Ú¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤âÃÏ¸µ¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¼ã¾¾¶è¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¡Ö¼ã¾¾ÌîºÚ¡×¤ÎÅ·¤×¤é¤ä¡ÖËÌ¶å½£¥¢¥ï¥Ó¡×¤È¥¤¥«¤Î¥Þ¥ê¥Í¥µ¥é¥À¡¢Ê¡²¬¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö¤«¤·¤ïÈÓ¡×¤ä¡Ö¤â¤ÄÆé¡×¡¢¤µ¤é¤ËËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Ç°ìÆ¬¤º¤ÄÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿µí¤Î¤ß¤¬Ì¾¾è¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤ë¡Ö¾®ÁÒµí¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¸©»º¤Î½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¿¥ë¥È¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤µ¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤Ø¤Î¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION ³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì12:30¡¡³«±é14:00¡¡½ª±é18:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¡Ê¢©802-0001 Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÀõÌî3-8-1¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä¡Û¡¢¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û½ªÎ»
¡ÚÄÉ²ÃÈÎÇä¡Û2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë10:00¤«¤éÈÎÇä³«»Ï
»ØÄêÀÊA¡§ 9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥ºÉÕ
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ» ¢¨4ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
BEA¡ÊTEL¡§092-712-4221¡Ë ¢¨·î¡Á¶â12:00¡Á16:00
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢·Ê°æ¤Ò¤Ê¡¢³á¸¶³ð½í¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢µÆÃÓÆüºÚ»Ò¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¤»¤¤¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤«¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥â¥Ç¥ë
°¤Éôºù¡¹¡¢Íºä¿´²Ö¡¢ÀÐÀîæÆÎë¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢¤ª¤µ¤¡¢¾åºÊÈþºé¡¢¸Å±à°æÇ«¡¹¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¡¢Ã«ÅÄ¥é¥Ê¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢Ê¡»³°¼¿å¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
ÃÓÃ¼°É»ü¡¢ÀÐÀî°¦Âç¡¢º£°æÃÈÂç¡¢¸áÁ°0»þ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¢¾®µÜÍþ±û¡¢ã·Æ£½á¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢¤È¤¦¤¢¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð¡¢¤Î¤»¤ê¤ó¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Æü¸þÏË¡¢Ë¾Íö¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈß·Í×¿Í¡¢RYUKI¡ÊMAZZEL¡Ë¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¤·¤Ê¤³¡¢DXTEEN¡¢FANTASTICS¡¢FIFTY FIFTY¡¢FRUITS ZIPPER¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¡¢WILD BLUE¡¡¢¨50²»
¡ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È
ONSENSE¡¢KAWAII LAB. SOUTH¡¢KOGYARU¡Ê¤Î¤¢¤Ô¡¢¤â¤¢¡¢¤æ¤Ê¤Á¡¢¤é¤é¡¢¤ê¤å¤¢¡Ë¡¢@onefive
¡üMC
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢±§³ÀÈþÎ¤¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È