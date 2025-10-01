「あなたのひいおじいちゃんよ」教科書に載る偉人が祖先だと教えられ…世界的指揮者「あんなびっくりしたことない」

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

9月30日（火）に放送された３時間スペシャルでは、ある偉人の子孫である世界的指揮者に密着した。

祖先とはまったく違う道を歩んだからか、血の繋がりがあることを知ったときは相当驚いたそうで…。

今回紹介された尾高忠明さんは、東京フィルハーモニー交響楽団やBBCウェールズ・ナショナル管弦楽団などで桂冠指揮者を務めるなど、国内外の名門オーケストラを束ねてきた世界的指揮者。本人も著名な音楽家だが、先祖も教科書で誰もが見たことがあり、近年ドラマでも話題になった超有名人だという。

その自宅を訪れると、エリザベス女王から受章した大英帝国勲章やチャールズ皇太子（現国王）と写った写真、日本で受章した旭日小綬章などまさに“プラチナファミリー”であることを示す数々の品が紹介された。

尾高さんの父も指揮者で、兄も作曲家という音楽一家だが、じつは先祖は音楽とはまったく関係がない方面で有名な偉人。代々学者や実業家が多かった尾高さんの家系にあって、むしろ音楽を志した尾高さんたちのほうが珍しかったそうだ。

自宅のほか、夏に訪れるという伊豆のリゾートマンションにも同行。ホテルのようなロビーやラウンジを持つ同マンションには、居住者や家族であれば使い放題の温泉や屋外プールも完備されていた。

尾高さんの先祖も温泉好きで、箱根温泉供給株式会社の創設者の1人でもあるという。

窓の外に相模湾が一望でき、大島も望めるリビングの広さは約46帖。スタジオの高嶋からは「素敵…」との声が漏れていた。

尾高さんは世田谷の自宅と伊豆の別宅、そして大阪にも別宅としてタワーマンションの高層階の部屋を所有しており、3軒を行き来しているのだそうだ。

そんな尾高さんの先祖は、新一万円札に描かれた肖像でも知られる渋沢栄一。日本初の銀行や東京証券取引所など、現代にもつながる500以上の企業の設立・経営に関わる“日本資本主義の父”と呼ばれる実業家だが、尾高さん自身も渋沢栄一を知ったのは教科書だったそう。その後、渋沢栄一が自身の曽祖父だと教えられたときのことを振り返り、尾高さんは「あんなびっくりしたことはないですね」と笑っていた。