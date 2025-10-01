U-20W杯のGLチリ戦で市原吏音が驚きのPK弾

U-20日本代表の主将DF市原吏音が“強心臓”PKを決めた。

U-20ワールドカップ（W杯）は現地時間9月30日にグループリーグの第2戦が行われ、A組に入った日本代表は開催国チリを2-0で下して2連勝。勝ち点6に伸ばし、決勝トーナメント進出を決めた。市原の技あり先制PKには「なんやこの脱力PK」「世界に見つかった」と大反響だった。

日本はMF齋藤俊輔が左サイドからカットインして相手にペナルティーエリア内で倒された。当初はノーファウルの判定だったが、齋藤はビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の入っていない今大会、1試合で2回まで主審に映像確認を要求できるフットボール・ビデオ・サポート（FVS）の使用を要求するアクションをベンチに見せ、それを受けての手続きで映像確認がされるとPKの判定になった。

この試合で日本が得た2つ目のPKは、初戦で決めている主将のDF市原吏音がキッカーに立った。MF石井久継が相手選手が市原に寄ってくるのをガードして集中力を高めるサポートもして迎えた場面で、市原はゴール正面にふわりと浮かせた。世界の大舞台で大胆不敵なパネンカを決め、日本に貴重な先制点をもたらして勝利に導いた。

この驚きのプレーにファンからは「ドアウェーの中PK決めた市原選手と、ゴラッソ決めた横山選手！世界に見つかったな」「市原決めすぎ誇らしいよキャプテン」「この場面でPK浮かせてくるとか大した心臓」「この雰囲気アウェイの中パネンカは勇気ある」「市原吏音やべえわ…..なにこの落ち着きよう」「なんやこの脱力PK」と大反響。チームは2019年以来の16強入りが決まった。（FOOTBALL ZONE編集部）