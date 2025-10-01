Hobby Sakura、上海ワンフェス出展情報を公開
【ワンダーフェスティバル2025上海】 10月2日、3日 開催予定【紅蓮：ブラックシャドウ】 【ドロシー】 【ラピ：レッドフィーバー】 【エレグ：ブーム・アンド・ショック】 【レヴィアタン】 【「Stellar Blade」SDスケールフィギュア】 【デイドリーム・バニー モルフェア】
(C)SHIFT UP CORP.
Hobby Sakuraは、10月2日、3日に開催予定のワンダーフェスティバル2025上海での出展情報を公開した。
今回の展示では「勝利の女神：NIKKE」、「Stellar Blade」、「ブラウンダスト2」各キャラクターの原型を展示予定。「Stellar Blade」はSDスケールフィギュアとなっている。
(C)SHIFT UP CORP.
(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
(C)NEOWIZ & GAMFS N inc. All rights reserved.