【ワンダー フェス ティバル2025 上海 】 10月2日、3日 開催予定

Hobby Sakuraは、10月2日、3日に開催予定のワンダーフェスティバル2025上海での出展情報を公開した。

今回の展示では「勝利の女神：NIKKE」、「Stellar Blade」、「ブラウンダスト2」各キャラクターの原型を展示予定。「Stellar Blade」はSDスケールフィギュアとなっている。

【紅蓮：ブラックシャドウ】【ドロシー】【ラピ：レッドフィーバー】【エレグ：ブーム・アンド・ショック】【レヴィアタン】【「Stellar Blade」SDスケールフィギュア】【デイドリーム・バニー モルフェア】

(C)SHIFT UP CORP.

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)NEOWIZ & GAMFS N inc. All rights reserved.