「行かないで！」と懇願する中1娘…遅刻寸前の子ども会、どうする？｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第23話をごらんください。

桃井さんが子ども会を辞める前のこと。長女・さくらさんの体調が悪いため子ども会の役員会に遅れると連絡すると、会長・べき子さんから非難されてしまいました。さらに、桃井さんの意見にべき子さんは「例年通りで」と言うだけで聞く耳をもちません。そんなある日、桃井さんは子どもの体調が良くないことから、また遅刻しそうになり…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

中1娘の体調不良、放っておくことができず、やむを得ず子ども会の役員会を欠席した桃井さん。すると…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

大変な思いをしている人を、さらに追い詰めるような言い方をするなんて…。これでは、桃井さんは参ってしまいます。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

個人で負担できない仕事量ならば、見直すことも必要ですね。ところが、改善提案すら受け入れてもらえません。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

何度も遅刻や欠席を繰り返しているため、今日は行かなければいけません。ところが…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

体調が悪い娘に引き留められたら…。行くわけにはいきませんね。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

こんなことがあったから、桃井さんは子ども会に遅刻をしていたんですね。遅刻の理由を知ると、桃井さんのことを責めるなんてできませんね。

それでも、会長・べき子さんには、どんな理由があっても聞いてもらえないんですよね。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

