食事を共にできる！陽吉グループ「社長と焼き肉食べませんか？」キャンペーン

陽吉グループが、日頃の愛顧への感謝を込めて「社長と焼き肉食べませんか？」キャンペーンを開催します。

2025年9月26日より応募受付を開始しており、当選すると社長の吉山 亨氏と高級焼肉店「叙々苑游玄亭」で食事を共にできるというユニークな企画です。

食事代はすべて吉山社長が負担し、ビジネスや人生について語り合える特別な機会が提供されます。

陽吉グループ「社長と焼き肉食べませんか？」キャンペーン

事業開始3年で年商954億円を達成し、様々なメディアから注目を集める陽吉グループ。

お客様や関係者への感謝の気持ちを、代表自らが参加する一風変わった形で届けるキャンペーンです。

キャンペーン概要

応募資格：どなたでも応募可能

応募締切：2025年10月12日(日曜日)まで

応募方法：「陽吉公式LINE」 (https://lin.ee/fWwCejQ) を友だち追加して応募

企画内容：高級焼肉店「叙々苑游玄亭」(赤坂店または西麻布店を予定)にて社長の吉山氏と食事

当選人数：抽選で5組 (1組3名まで)

当選発表：2025年10月31日(金曜日)までに、当選者本人への連絡をもって発表

株式会社陽吉グループについて

陽吉グループは、「最強のブランド買取事業で、業界No.1＝TEPPENを実現」を掲げ、世界屈指の査定額を提示できるブランド買取サービスを展開しています。

お客様が大切に使ってきた品物に最高の想いをのせて次世代へつなぐことを使命とし、リユース市場で急成長を遂げている企業です。

急成長を続ける企業の社長と、高級焼肉を楽しみながら直接語り合えるまたとないチャンス。

誰でも応募可能なので、気になる方は公式LINEをチェックしてみてください。

陽吉グループが実施する「社長と焼き肉食べませんか？」キャンペーンの紹介でした。

