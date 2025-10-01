【重要】プライバシーポリシー改定のお知らせ
お客様各位
平素より、当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、当社は、お客様の個人情報をより適切に保護するため、2025年10月1日付でプライバシーポリシーを改定し、同日より適用いたします。
改定後の全文は以下よりご確認いただけます。
プライバシーポリシー：https://minkabu.co.jp/privacy-policy/
クッキーポリシー：https://minkabu.co.jp/cookie-policy/
今回の改定は、グローバルでのデータ保護規制の動向を踏まえ、個人情報保護体制を一層強化するとともに、お客様への透明性を高めることを目的としております。
主な改定点
・グループ会社共通ポリシーへの統合: 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドと国内グループ会社（株式会社ライブドアなど）全体に共通して適用されるポリシーとなります 。
・クッキーポリシーの独立: クッキーに関する取り扱いについて、詳細な内容を定めた「クッキーポリシー」を新たに策定いたしました。これにより、お客様はご自身のデータがどのように活用されるか、より詳細にご確認いただけます。
・EU・英国のデータ保護規則（GDPR）への対応: EUおよび英国にお住まいのお客様の個人データ保護を目的とした、GDPR準拠の規定を追加いたしました。
本改定によるサービス内容やお客様への提供方法の変更はございません。
今後も、お客様に安心してご利用いただけるよう、個人情報の保護に最大限配慮してまいります。
引き続き、当社サービスをご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
2025年10月1日
株式会社ライブドア
平素より、当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、当社は、お客様の個人情報をより適切に保護するため、2025年10月1日付でプライバシーポリシーを改定し、同日より適用いたします。
改定後の全文は以下よりご確認いただけます。
プライバシーポリシー：https://minkabu.co.jp/privacy-policy/
クッキーポリシー：https://minkabu.co.jp/cookie-policy/
今回の改定は、グローバルでのデータ保護規制の動向を踏まえ、個人情報保護体制を一層強化するとともに、お客様への透明性を高めることを目的としております。
・グループ会社共通ポリシーへの統合: 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドと国内グループ会社（株式会社ライブドアなど）全体に共通して適用されるポリシーとなります 。
・クッキーポリシーの独立: クッキーに関する取り扱いについて、詳細な内容を定めた「クッキーポリシー」を新たに策定いたしました。これにより、お客様はご自身のデータがどのように活用されるか、より詳細にご確認いただけます。
・EU・英国のデータ保護規則（GDPR）への対応: EUおよび英国にお住まいのお客様の個人データ保護を目的とした、GDPR準拠の規定を追加いたしました。
本改定によるサービス内容やお客様への提供方法の変更はございません。
今後も、お客様に安心してご利用いただけるよう、個人情報の保護に最大限配慮してまいります。
引き続き、当社サービスをご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
2025年10月1日
株式会社ライブドア