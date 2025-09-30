ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎMVP¤Ï¡ÖÉÔÄ´¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¸Â¤êËèÇ¯¡×¡¡ÊÆÌ¾Êªµ¼Ô¤¬¡ÈÅö³Î¡É¤òÃÇ¸À¡Ö¤â¤Ï¤äÍ£°ì¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢Ã¯¤¬¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¼¡¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×
55ËÜÎÝÂÇ¤ÈËÉ¸æÎ¨2.87¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡¸½µå³¦¤Ç¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Î²ÁÃÍ¤¬²þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î28Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë55¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆóÅáÎ®¤òºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿1Ç¯¤ò¥ÉÇÉ¼ê¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ÛÇ½¤Î55¹æ¡ª ÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°µ´¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÃÆ¤ò¸«¤è
¡¡ÅêÂÇ¤ËÅÏ¤ë°ÎºÍ¤Ë¸ä³Ú¤Ï¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯6·î¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢·×158»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢146ÆÀÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¡¢OPS1.014¤È¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¤½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò¸®ÊÂ¤ßµÏ¿¡£°ìÊý¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿ÅêµåÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢14ÀèÈ¯¡Ê47¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ò¾Ã²½¡£ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢WHIP1.04¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.87¤Î»ÙÇÛÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÇ·â¡¢ÁöÎÝ¡¢¼éÈ÷¡¢Åêµå¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤ÆÁª¼ê¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¡ØWAR¡Ù¤â¡¢MLBÁ´ÂÎ¤Ç2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë9.2¤òµÏ¿¡£ÂçÃ«¤Ï¾×·âÅª¤Ê·ë²Ì¤Ç¤â¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÉÔÀ¤½Ð¤Î·æÊª¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤æ¤¨¤Ë¹«¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂ¿4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¼õ¾Þ¤ò³Ú´Ñ»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ò¾å²ó¤ë56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçË¤¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ä¡¢¡ÈË¾³°¡É¤ÎÅðÎÝ²¦¡Ê38¡Ë¤È¤â¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó43È¯¤òÊü¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤é¡ÖÍÎÏ¸õÊä¡×¤È¸«¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬µïÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅêÂÇ¤Ç°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Å·ºÍ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤Ïº¬¶¯¤¤¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ØUSA Today¡Ù¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÁí³ç¤¹¤ëµ»öÆâ¤Ç¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎMVPÍ½ÁÛ¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ï¤ä¡¢ËèÇ¯¤ÎMVP¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍ£°ì¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢Ã¯¤¬¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¼¡ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£ÂçÃ«¤¬¤¤¤«¤Ë¿ÞÈ´¤±¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò½ñ¤Î©¤Æ¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¡¢¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÄ´¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢MVP¤Ï¡¢Èà¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾Á°¤òÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏËèÇ¯¤³¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢OPS¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡¢ÆÀÅÀ¡¢ÎÝÂÇ¡¢Ä¹ÂÇ¡¢¤½¤·¤Æ55ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇ·âÀ®ÀÓ¤À¤±¤Ç¤â¡¢ËþÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬¼¡ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î³èÌö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¡Ø¿¿¤ÎMVP¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Îò»ËÅª¤Ê3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤â¤Ï¤ä¡ÈÅö³Î¡É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤¬1°ÌÉ¼¤ò¤É¤ì¤À¤±½¸¤á¤ë¤«¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]