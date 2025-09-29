ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が29日までに更新された、格闘家朝倉未来のYouTubeチャンネル「ふわっとmikuruチャンネル」に出演。絶縁状態にあるとされる「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）との、格闘技での「対戦可能性」に言及した。

堀江氏はキックボクシングなどの練習を17〜18年続けていると明かした。そして「僕は普通にトレーニングというか…マススパー（強く当てない軽いスパーリング）くらいで。打撃だけで、ほぼ当てないくらいの感じで」などと説明した。

その流れで、朝倉がひろゆき氏の話題を持ち出し「（堀江氏がひろゆき氏と）戦う、みたいな噂、出てましたよね？」と聞くと、堀江氏は「ミゾ（格闘技イベントBreakingDownのCOOで起業家の溝口勇児氏）には言ったんだよ。“減量とかなしで、2分2ラウンドなら（ひろゆき氏と試合を）やるよ”って。（BreakingDownルールの）1分だと、ラッキーパンチじゃないけど、ボーンと当たってダウンとか嫌じゃん。2分だと、ちゃんとやってる人の方が持つから。10何年やってるんで、持つっちゃ持つので。だったら良いかな」とひろゆき氏との試合をする場合の“条件”を提示した。

朝倉が「確実に勝ちに行く？」と聞くと、堀江氏は真剣な表情で「そう。確実に勝ちに行く。柔道やってたんで、全然寝技とかもできるんで」と答えた。

そして朝倉が「嫌いなんですか？ひろゆきさん（のことを）」と確認すると、堀江氏は「あーもう、すごい嫌です」と即答した。

朝倉は「1度、ブレイキングダウンも…」と自身がCEOを務めるBreakingDownの名を出すなどすると、堀江氏は「僕も条件が合えば。マッチメイクがうまくできれば。でも早めにやってくれないと。俺も50代後半になって出るの嫌だから。2分2ラウンド、減量なしで」と改めてひろゆき氏と戦う場合の“譲れない条件”を示していた。

ちなみに堀江氏とひろゆき氏はかつて共著の対談本を出したこともあった。ただ堀江氏は、コロナ禍の20年9月に訪れた広島県の餃子店におけるマスク着用をめぐる議論をめぐり、ひろゆき氏に”絶縁状”を叩きつけていた。また堀江氏は23年9月、自身が共同プロデュースする餃子店をXでPRした際、同店にひろゆき氏が「出禁」だなどとも通達していた。