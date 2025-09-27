リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦の営み」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

営みに「不満足」40代が最多

調査は2025年3月17日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1472人、女性1528人）から有効回答を得ています。年代構成は、20代が155人、30代が541人、40代が963人、50代が1341人です。

まず、全回答者に「夫婦の営みはあるか」を聞いたところ、男性の48.51％、女性の42.08％が「はい（ある）」と回答。全体では、3000人中1357人（45.23％）が「夫婦の営みがある」と答えました。一方で「ない」と答えた人は全体の54.77％（1643人）に上っており、「夫婦の営みがない」人の方がやや多くなっています。

夫婦の営みが「ある」と回答した人（1357人）に「主にどちらから誘っているか」を聞いた結果、男性（714人）の55.04％が「自分から誘う」、女性（643人）の55.05％が「相手から誘われる」となり、「夫から誘う」ケースが半数を超えている実情が明らかになりました。

一方、男女ともに「どちらも同じくらい」と回答した人も4割近くいたといい、同社によると「若い世代ほどこの傾向が強くみられる」ということです。

また、「夫婦の営みに満足しているか」については、「とても満足」「まあまあ満足」と答えた人の合計が753人（55.49％）となり、「やや不満足」「不満足」と答えた人の合計197人（14.51％）を大きく上回りました。一方で「どちらともいえない」と回答した人も407人（29.99％）に上っています。年代別では、「とても満足」は20代が最多で、「不満足」は40代が最多だったということです。

既婚者の皆さん、「夫婦の営み」はありますか？ それとも……？