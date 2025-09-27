Photo: SUMA-KIYO

もはや「安いだけの100均」は過去のもの。

進化を続けるダイソーのガジェットラインナップから、今回はスマホまわりで話題の3アイテムを厳選しました。

ステッカーでスマホケースをMagSafe化

iPhoneをピタッと吸着させ、そのままワイヤレス充電ができるMagSafe。とても便利な規格ですが、実はiPhone本体だけでなく、ケースもMagSafeに対応していないと使えないんですよね。

MagSafeを使いたいけど、お気に入りのケースも使いたい。そんなときにおすすめなのが、ダイソーの｢iPhoneケース用 2WAY MagSafe 対応ステッカー（220円）｣。

取り付けもとっても簡単で、付属のガイドシートを使ってキレイにシールを貼ることができます。ケースなしの状態に比べるとやや遅めの印象はありますが、日常使いには問題ないレベルでMagSafe充電ができるようです。

商品名に「2WAY」とあるように、こちらのシールはMagSafe以外の使い道もあります。リング部分を立てることで、スマホスタンドとしても使えるんです。

220円で手持ちのケースをMagSafe対応にできるのは、かなり魅力的ではないでしょうか。コストを抑えつつ、MagSafe充電やスタンド機能を気軽に試してみたいという人には、ぴったりのアイテムだと思います。

550円で購入可能。マグネット内蔵USBケーブル

ケーブルの類って、カバンの中でぐちゃぐちゃに絡まってしまったり、収納や持ち運びが結構大変ですよね。そんな悩みを解決してくれるケーブルが、ダイソーの「くるくる収納 マグネットケーブル（税込 550円）」です。

一見するとなんの変哲もないUSB-Cケーブルですが、実は被膜の内側にマグネットが仕込まれており、手でくるくると巻くだけでケーブル同士がピタッと吸着し、美しくまとまってくれるんです。

これなら持ち運びの中で絡まってしまう心配もなし。とってもスマートなUSBケーブルです。

本体の長さは1m、ケーブルの両端はUSB-C端子となっています。最大60W（20W/3A）のUSB-PDに対応しており、スマホの急速充電はもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンやモバイルバッテリーも問題なく充電できます。

データ転送はUSB2.0規格で、理論値は最大480Mbps。超ハイスペックとはいえませんが、軽めのデータ転送には十分な性能です。

550円で購入できるので、マグネット内蔵のケーブルを使ったことないという人にはおすすめのケーブルと言えそう。ダイソーで気軽に購入できるのもうれしいポイントですね。

1,100円で買える紛失防止トラッカー

落とし物を探すのに便利な紛失防止トラッカー。Appleの｢AirTag｣などが代表的ですが、巷には安価なジェネリック製品も多数売られています。しかしいざ買うとなると「どれにしようか？」と迷ってしまうことも。

実は、この｢紛失防止タグ｣、ダイソーでも購入することができるんです。しかも価格は税込1,100円とかなりリーズナブル。この価格なら気軽に試すこともできますね。

登録はiPhoneの｢探す｣アプリから｢持ち物を探す｣を開き、｢＋｣印から｢その他の持ち物を追加｣で行ないます。

タグをつけてるアイテムを見失ったら、iPhoneから｢サウンドを再生｣で音を鳴らすことが可能です。また、本格的に紛失した際には、近くにいる人にこちらの｢連絡先の情報を表示｣したり、｢持ち物の位置情報を共有｣機能も使えます。

ストラップを通す穴もあるので、アイテムへの取り付けも簡単。購入のハードルも低いので、エントリーとして最適な紛失防止トラッカーかもしれません。

