野鳥写真家の菅原貴徳氏による写真展「Birds carrying the sky ひかりをはこぶ」が、11月13日（木）よりOM SYSTEM GALLERYで開催される。

同展では、2022年から2025年にかけて、日本をはじめ、モンゴル、ニューカレドニア、アメリカ合衆国、アルバ、トリニダード・トバゴ、オーストラリア、マレーシア、シンガポール、ノルウェーなど各地を巡り撮影した作品を展示。展示点数は約45点を予定している。

また、クリエイティブウォール連動企画として、11月22日（土）には小学生から高校生を対象とした「キッズ BIRDER’S DAY」を開催。

菅原氏が講評を行う「わたしたちの野鳥写真展」や、いきものイラストレーターのきのしたちひろ氏をゲストに迎えた「野鳥好きの子供たちへのメッセージ」などのイベントが予定されている。

小学生の頃、図工の砂絵の課題で鳥の絵を描きました。まだ鳥への知識もない当時、図書室で開いた鳥図鑑から選んだのは、キジ、ケツァール、そしてショウジョウトキ。幼いながらに、鮮やかな姿に強く心を惹かれた鳥たちでした。



2022年、「とりとのとき」を開催したあと、ふとそのことを思い出しました。まだ見ぬショウジョウトキを見てみたい。そして、海外への扉は、またいつ閉ざされるかわからない。その思いから、カリブ海に浮かぶ島国、トリニダード・トバゴへの取材を決めました。長旅ののち、照りつけるカリブの日差しと、気まぐれなスコールに翻弄されながらたどり着いた夕方の入江で、空に架かる虹の中を飛ぶショウジョウトキの群れを見上げた時、子供の時の憧れが、想像を超える形で叶ったような感動を覚えました。



鳥たちの色彩は、天候や時間、環境などによる光線の違いによって、いかようにも変化して見えます。いわば、鳥たちは空の色を背に映して運んでいるかのようです。そして、その姿を写真で切り取り、皆さんと共有することもまた、「ひかりをはこぶ」ことなのかな、という思いをタイトルに込めています。



世界には1万種を超える鳥たちがおり、この日本にも600種を超える鳥たちがいます。私の中には、鳥たちの数だけの憧れがあり、1つの夢が叶うたび、また次の夢が生まれ、終わりはまだまだ見えません。この3年半の間に、OM SYSTEMの機材と共に叶えてきた夢の一部をご覧いただくことで、皆さんにも感動を届けられれば嬉しく思います。



作家コメント