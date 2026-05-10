第５１回シアンモア記念は５月１０日、盛岡競馬場で岩手のトップマイラー１２頭がダートの１６００メートルを争った。２番人気に推されたルコルセール（牡８歳、菅原勲厩舎）が逃げる１番人気のヒロシクンを３／４馬身差で差し切り、栗駒賞に続く重賞連勝を飾った。鞍上は前走に続いてホッカイドウ競馬から騎乗しに来た石川倭騎手。同馬はＪＲＡで５勝を挙げたのち、南関東、高知を経て岩手に移籍。これで同地区では２戦２勝と