○五洋建 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.3％にあたる360万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月11日から7月31日まで。 ○日ハム [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の7.4％にあたる700万株(金額で400億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月8日から27年3月31日まで。 ○クレスコ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.48％にあたる100万株(金額で20億