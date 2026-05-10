ホルムズ海峡付近で停泊中、飛翔体の衝突により損傷したとされる韓国の貨物船（韓国外務省提供・共同）【ソウル共同】韓国外務省は10日、ホルムズ海峡付近で4日に起きた韓国企業運航の貨物船の火災について、船尾に「正体不明の飛翔体」が衝突したことを確認したと発表した。政府合同調査団が現地調査した。飛翔体の特定には至っておらず、分析を進める。韓国政府によると、貨物船はパナマ船籍で、韓国人6人を含む24人が乗船し