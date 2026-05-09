○ドジャース3−1ブレーブス●＜現地時間5月8日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが東地区首位ブレーブスとの本拠地3連戦を先勝。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2試合連続のタイムリーを放って勝利に貢献した。ブレーブス先発は2024年のサイ・ヤング賞、今季も6勝と好調の左腕セール。初回の第1打席はカウント1-2から外角低めいっぱい、球速98.3マイル（約158.2キロ）のフォー