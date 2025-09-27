おいしいおかずが詰め合わせ！東京駅の「駅弁屋 祭」で買える幕の内弁当3選

東京駅構内のグランスタ東京にある「駅弁屋 祭」は、全国から集めたおいしい駅弁が並ぶ人気店。旅のお供にもお土産にもぴったりな駅弁が目白押しです。この記事では、駅弁屋 祭で買える特におすすめの幕の内弁当を3つ紹介します。

銀だらがメインのご飯が進む弁当や東京ならではの味覚が詰まった弁当など、どれも魅力的。おつまみにもぴったりですよ。

駅弁だけで小旅行気分が楽しめるわ...

●銀だら幕之内（1580円）

東京の老舗料亭「日本ばし大増」が手掛ける、焼き銀だらがメインのお弁当。銀だらは金山寺味噌・甘味噌・柚子をあわせた柚香みそで味付けされていて、爽やかな味わいです。ほかにも江戸うま煮、鶏肉江戸甘味噌焼、卵焼きなどおかずがいろいろと入っています。

SNSでは「やさしい塩味で日本酒とかにも合いそう」「冷めてもおいしい銀だらって最高じゃないか」「銀だらが大きくてほろほろ。旨味もしっかりあっておいしい」といった感想が。世代問わず人気の高い逸品です。

●日本ばし大増 上幕之内（1680円）

幕の内弁当の「三種の神器」と言われる焼き魚、卵焼き、かまぼこにこだわった弁当。焼き魚は銀鮭塩焼、卵焼きは有名な「すし玉青木」の伊達平焼、かまぼこは九条ネギが入っていて風味豊かです。

「駅弁とは思えないクオリティに脱帽です」「全体的に上品な感じがする味付け！」「このお弁当の紅鮭スゲー美味い。」とSNSでも高く評価されています。移動時間が楽しみになる本格的な駅弁です。

●東京弁当（2000円）

東京の名店の味を詰め込んだ、東京ならではの幕の内弁当です。「浅草今半」の牛肉たけのこや、「新橋玉木屋」の白佃煮あさり、「舟和」の芋ようかんなど有名な老舗のおいしさがずらり。小旅行気分を楽しめる豪華絢爛な逸品です。

「ずっと食べてみたかった東京弁当！めっちゃおいしい！」「お昼からすごい贅沢してる気分になれる」「おかずがどれもおいしい。白米ももちもち」とSNSに感想が上がっています。東京駅がデザインされたパッケージもおしゃれですよ。

駅構内に店舗があるので、新幹線乗車前に買うことができるのが嬉しいですね。幕の内弁当は世代問わず人気のお弁当。東京の魅力が詰まったおいしい幕の内弁当を味わってみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部