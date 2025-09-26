ポケットモンスターをプロデュースする株式会社ポケモンと、QuizKnockを運営するbatonが共に製作した、中高生向け探究型学習教材が登場。

「ポケモン探究学習 -「メガシンカ」の考察から現実世界の理解を深める-」が、ポータルサイト「探究Knock」でリリースされました☆

探究Knock「ポケモン探究学習 -「メガシンカ」の考察から現実世界の理解を深める-」

リリース日：2025年9月22日（月）

対象年齢：中学1年生〜高校3年生

授業のコマ数：4コマ（約50分×4）

資料：授業計画書、進行用スライド、資料動画、ワークシートなど

URL：https://tankyu.baton8.com/material/26

batonおよびQuizKnockが培ってきた「楽しいから始まる学び」のノウハウを活かした教育コンテンツを提供する、探究型学習教材ポータルサイト「探究Knock」

「総合的な学習の時間をどのように活用すればよいかわからない」「普段の授業の準備で手一杯」という教員の方々の課題を解決し、子どもたちの夢中を引き出す学習プログラムが無償で提供されます。

今回は、ポケモンと共に制作したプログラム「ポケモン探究学習 -「メガシンカ」の考察から現実世界の理解を深める-」をリリース。

この教材は、「仮想世界の概念を、さまざまな教科の視点を持ち寄りその意味を定義することを通じて、探究的な思考と協働的な学びを体験すること」をねらいとしています。

さらに、2025年10月16日発売の『ポケットモンスター』シリーズの最新作『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でもカギとなっている「メガシンカ」を題材に製作。

「メガシンカ」とは、一部のポケモンのみが可能な、「進化」の限界を超えたさらなる進化です。

ポケモンという身近な題材を通じて学ぶことで、主体的な参加や対話を促し、「好き」が学びに変わる感覚を育むことができます。

また、仮想世界を教材として扱うことで、創造的な学びのきっかけと現実世界を新たな視点で捉え直すための機会が提供されるのも魅力です。

授業は4コマ（1コマ約50分想定）で実施。

冒頭のメガシンカへの理解を深めるパートでは、ポケモンに詳しい生徒がいる場合、生徒がクラスメイトにポケモンやメガシンカについて発表できる仕組みも用意されています。

前提知識を理解した後は、進化とメガシンカを軸にポケモンと現実世界の知識が問われるミニクイズ大会や、「類比」（アナロジー）という方法を使って、メガシンカと身近な現象を比較し解釈していくワークショップを実施し、最後に振り返りを行います。

これらの過程を通じて、仮想世界の概念を扱いながらも、現実の科学・社会・文化などの身近な知識と結びつけ、類似の考え方や問いを立てる力の習得を目指します。

『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』とは

2025年10月16日（木）発売のNintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』・ Nintendo Switch 2 ソフト『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』は、『ポケットモンスター』シリーズの新たな挑戦作。

舞台は、都市再開発が進む「ミアレシティ」です。

旅行でミアレシティを訪れた主人公は、「チコリータ」「ポカブ」「ワニノコ」の3匹の中から1匹を選び、街で起こる様々な出来事や事件に挑みます。

「昼」と「夜」、二つの顔を持つミアレシティでは、一日の過ごし方が重要。

「昼」は街中を駆け巡って探索をしましょう。

最新技術により街の至る所に整備された「ワイルドゾーン」には、野生のポケモンたちが生息しており、戦ったり、捕まえて仲間にしたりすることができます。

「夜」は「ＺＡロワイヤル」に挑みましょう。

赤いホログラムで囲われた「バトルゾーン」が街の中に出現し、そこではトレーナーたちがポケモン勝負でしのぎを削っています。

育てたポケモンと「ＺＡロワイヤル」に挑み、最強のポケモントレーナーを目指しましょう。

シリーズ初のリアルタイムで繰り広げられるポケモン勝負で、かつてないポケモンの「バトル」×「アクション」を楽しめます。

ミアレシティでのまだ見ぬ冒険が、あなたを待ち受けます。

QuizKnockとは

クイズ王・伊沢拓司さんが中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア「QuizKnock（クイズノック）」

「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信しています。

QuizKnockを運営するbatonとポケモンが共同製作した、メガシンカを題材にした中高生向け探究型学習教材。

探究Knockにてリリースされている「ポケモン探究学習 -「メガシンカ」の考察から現実世界の理解を深める-」の紹介でした☆

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post メガシンカを題材にした中高生向け教材！探究Knock「ポケモン探究学習」 appeared first on Dtimes.