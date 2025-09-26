シャオミは、新型Androidスマートフォン「Xiaomi 15T Pro」を本日26日に発売した。価格は10万9800円～。

「Xiaomi 15T Pro」は、シリーズ初のペリスコープ望遠レンズを搭載したモデル。ライカ共同開発のトリプルカメラシステムやイメージセンサー「Light Fusion 900」などを採用している。

カラーはモカゴールド、グレー、ブラックの3色。価格は、12GB＋256GBモデルが10万9800円、12GB＋512GBモデルが11万9800円、12GB＋1TBモデルが12万9800円。

直営店のXiaomi Storeや公式サイトに加え、楽天市場、Amazon.co.jp、公式TikTok Shopで取り扱われる。MVNOではイオンモバイル、IIJmio、HISモバイル、QTmobileが取り扱う予定。さらに、エディオン、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラといった家電量販店でも販売される。

また、10月13日までの期間中、全販売チャネルでXiaomi 15T Proを購入すると「Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro」がプレゼントされる発売記念キャンペーンを実施する。

さらに同期間中、Xiaomi Storeや公式サイト、楽天市場、Amazon.co.jp限定で、Xiaomi 15T Proの12GB＋1TBモデルが通常価格12万9800円のところ5000円引きの12万4800円で購入できる。

主なスペック 製品名 Xiaomi 15T Pro 大きさ 約77.9×162.7×7.96mm 重さ 約210g リアカメラ 「メイン」約5000万画素、光学式手ブレ補正（OIS）、「5X 望遠」約5000万画素／光学式手ブレ補正（OIS）「超広角」約1200万画素 フロントカメラ 「広角」約3200万画素 ディスプレイ 約6.83インチ 1.5K（2772×1280）有機 EL（AMOLED）、リフレッシュレート最大144Hz バッテリー 5500mAh 急速充電 90W チップセット MediaTek Dimensity 9400+ メモリー／ストレージ 12GB＋256GB、12GB＋512GB、12GB＋1TB 防水・防塵 IPX8／IP6X OS Android 15（Xiaomi HyperOS 2） SIM Nano SIM／eSIM＋Nano SIM／eSIM NFC 対応 Felica 対応 生体認証 ディスプレイ指紋認証、顔認証 カラーバリエーション ブラック、モカゴールド、グレー