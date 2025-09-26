日向亘、いとこをおんぶするプラベショット話題「お兄ちゃん感あってかっこいい」「2人とも可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/26】俳優の日向亘が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。いとこをおんぶするプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】日向亘、いとことのプラベショットが可愛すぎる
日向は「2年ぶりにいとこ達と再会」とつづり、プライベートショットを公開。エスカレーターに乗り、いとこをおんぶする微笑ましい瞬間が捉えられている。
この投稿に、ファンからは「お兄ちゃん感あってかっこいい」「2人とも可愛い」「見てるだけで癒される」「素敵な再会だね」「仲良しそうで微笑ましい」「プライベート感満載」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
