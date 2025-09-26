13大会連続でメインキャスター

9月21日、「東京2025世界陸上」（TBS系）でスペシャル・アンバサダーを務めた織田裕二（57）は今大会をもっての「退任」を発表した。しかし、次回大会が開かれる2年後には戻ってくるのではないかとの見方も強い。「世界陸上に必要」との声があがる理由とは？

《次は2年後の中国北京での開催です。私はテレビの前でビール片手に楽しみます。たくさんの感動をありがとうございました》

と、今大会限りでの「退任」を発表した織田は1997年から2022年まで13大会連続でメインキャスターを務めた。2023年のブダペスト大会では出演せず「卒業」となったが、今大会ではスペシャル・アンバサダーとして復帰と相成った。

「俳優としての織田裕二も含め、良くも悪くも“あくの強さ”が持ち味でした。世界陸上へののめりこみ方は半端ではなく現場からの評価も高かった。個人的には2003年のパリ大会でその意気込みに触れる機会があり、熱量のすごさに“さすがだな”と感じました」

と、スポーツ紙デスク。

「織田ロス」

「その後、“13回もやったからそろそろ良いのではないか、新陳代謝を”というTBS内の声が大きく、お役御免となったと記憶しています」（同）

実のところ、その個性的なキャスターぶりには賛否両論あった。ところが、その後の織田不在の世界陸上を襲ったのは「織田ロス」だった。

「世界陸上をテレビで見ている人は選手の躍動を見ていると同時に、もしかしたらファンはそれ以上に織田が何を言うのか、あるいは叫ぶのか、その一挙手一投足に注目していた側面があったということでしょう。だから記念すべき東京大会ではスペシャル・アンバサダーというポジションを用意してカムバックさせたということです。以前の彼ならそういったオファーを受けたかどうかは微妙ですが、還暦近くになって丸くなった、成熟したということでしょうかね」（同）

タレントキャスターとは異なり

共に入賞した村竹ラシッド、中島佑気ジョセフの活躍で大きな盛り上がりを見せた一方、前回ブダペスト大会とパリ五輪金メダリストの女子やり投げ・北口榛花や100メートルの桐生祥秀やサニブラウン・ハキーム、400メートル「リレー侍」、女子中長距離の田中希実など、ホームの地で活躍が期待されたものの残念な結果に終わった選手らもいた。それでも視聴率はかなり良く、織田の存在感を大いに示した大会だったと言える。

幸い評判も上々だったようだ。

「陸上で日本選手に表彰台をうかがうような活躍を望むのはなかなか難しい。その中で織田の持つ華の要素は得難い存在。よく民放が起用するタレントキャスターとは異なり、競技に詳しいのは番組を見ていればわかります。その点においては、彼のことを少々”ウザい”と思っている人も認めざるをえない。知識、経験に加えて華がある人物というのはなかなかいません。視聴率もかなり良かったようで、彼の存在感を大いに示した大会だったと言えるでしょう」（同）

「織田を外すのはリスキー」

国立競技場の外でも、織田の実物大の写真と共に記念撮影をしようと並ぶ人たちの列がなかなか切れることがなかったという。

「TBS側として、2年後の北京大会で“織田を外すのはリスキー”だと映っていても不思議はない人気ぶりでした。メインでもなく今回のようにスペシャル・アンバサダーでもなくて良いので、何らかの立場で番組にコミットしてほしいとオファーをする可能性はあると見ています。その場合、今回の織田のあいさつにウソはないでしょうから、これから説得を始めることになりますね」（同）

北京からもその雄たけびが聞こえてくるかも、というのはファンにとっては嬉しいことには違いない。

