作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」の動画で、昨今急増しているモバイルバッテリーの発火事故について言及。その危険性と背景にある構造的な問題に鋭く切り込んだ。



動画では、新幹線や電車内などでモバイルバッテリーが突然発火する事故が4年で2.6倍に増加しているというニュースを紹介。事故の背景には「低品質な海外製普及」があると指摘されていることに触れ、多くの人が日常的に使用する製品に潜むリスクについて警鐘を鳴らした。



竹田氏は、専門家の分析として、リチウムイオン電池が劣化や落下による衝撃、高温環境下での使用などによって内部でショートし、発火に至る危険性を解説。特に近年は「品質管理の甘い海外製の電池が大手メーカーの電化製品に使用され流通したことが要因の一つではないか」という見方を示した。



さらに竹田氏は、この問題を単なる個人の注意不足で片付けられない構造的な課題として指摘。「低品質な海外製って言うけど、いやそもそも国産品ないのよ、何度も言うけれども」と語気を強め、消費者が安全な国産品を選びたくても選べない現状を暴露した。続けて「充電器、日本国内製造品ゼロですからね。私全部調べたらゼロなのよゼロ」と述べ、市場に出回っている製品のほとんどが海外製であるという“不都合な真実”を突きつけた。



そのうえで、竹田氏は飛行機内で大規模な火災が起きれば「持ち込み自体禁止されるんじゃないですかね」と将来的な規制強化の可能性にも言及。「爆弾持って乗ってるようなもんですからね」と、その危険性を強い言葉で表現し、「古いバッテリーはもう即座に捨てる」など、適切な管理と廃棄の重要性を強く訴えた。

