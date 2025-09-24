Ž¢5¿Í¤ÎÃæ¤«¤é"¼¡¤Î¼óÁê¡É¤òÁª¤ÙŽ£¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Ç¤âŽ¤¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤â¤Ê¤¤ÁíºÛÁª¤Î"ËÜÅö¤Î¼çÌò"
¢£¸õÊä¼Ô¤Ï¡ÖÀÐÇË»á¤ËÇÔ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¡×
9·î22Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¡£½°»²¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤è¤¤¤è³³¤Ã¤×¤Á¤Î¼«¸øÀ¯¸¢¤ò¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌ¿±¿¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤¤Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢²¿¤È¤âÂå¤ê±Ç¤¨¤Î¤·¤Ê¤¤´é¤Ö¤ì¤Ë¿·Á¯Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£³Æ¸õÊä¤ÎÁÊ¤¨¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò¤É¤¦ºÆÀ¸¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌîÅÞ¤È¤·¤Ã¤«¤êÏ¢·È¤¹¤ëÅù¡¹¡¢¤É¤¦¤Ë¤âÄÄÉå¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢½ÐÇÏ¤·¤¿5¿Í¤¬Á´°÷µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ËÇÔ¤ì¤¿¸õÊä¤À¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¹ËÅÏ¤ê¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤òÂ³¤±¤¿µó¶ç¡¢»²±¡Áª¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤ò¼º¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤¬Á´ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂà¿Ø¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀÐÇË»á¤è¤ê¤â¥Þ¥·¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¸õÊä¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦¥³¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤ÎÁè¤¤¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î¥³¥Ã¥×¤ËÂç¤¤¯¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê·ã¤·¤¯Áè¤¦¤È¡¢¥³¥Ã¥×¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÁíºÛÁª¤ÎÇ®µ¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£°ÅÌö¤¹¤ë¡Ö°Ç¾·³¡×
»²±¡Áª¤Î¸å¡¢ÀÐÇË¼óÁê¼¤á¤í¡¢¼¤á¤Ê¤¤¤ÎÁû¤®¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2¥«·î·î°Ê¾å¡£¤È¤â¤«¤¯ÁíºÛÁª¤Ï¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¡¢ÎÓË§Àµ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¢¤½¤·¤Æ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Î5»á¤¬Àµ¼°¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¡£
¤ä¤ä¿©½ýµ¤Ì£¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾ðÀª¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Î³Æ¼ï¤ÎÄ´ºº¤â½Ð¤½¤í¤¤¡¢ÂçÊý¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤Î¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¡¢»°ÈÖ¼ê¤ÎÎÓ»á¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
³Æ¼ï¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¡Ö¼¡¤Î¼óÁê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¡×¤Ç¾ï¤Ë¹â»Ô¡¢¾®Àô¤ÎÎ¾»á¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£22ÆüÈ¯É½¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¹â»Ô»á28¡ó¡¢¾®Àô»á24¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤ë¤È¾®Àô»á¤¬41¡ó¡¢¹â»Ô»á¤Ï24¡ó¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£ÎÓ»á¤ÏÁ´ÂÎ»Ù»ýÎ¨9¡ó¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤ë¤È10¡ó¤È¾®ÎÓ»á¡¢ÌÐÌÚ»á¤Î2¿Í¤è¤ê¾å°Ì¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¡¢¾®ÀôÎ¾»á¤¬Àè¹Ô¤·ÎÓ»á¤¬¤³¤ì¤òÄÉ¤¦¹½¿Þ¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¹¤®¤ÆÌÌÇò¤¯¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡£Á°²ó¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¹â»Ô¤òºÇ¸å¤ËÀÐÇË¤¬ÂçµÕÅ¾¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤Ê¤¤¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âÍ¯¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÁíºÛÁª¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¤Ê¤«¤ÎÆ®¤¤¤À¡£¤½¤Î¿öÀª¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¿ô¤ÎÎÏ¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÎÏ¤Ê¤ó¤À¡£ËãÀ¸ÇÉ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µì´ßÅÄÇÉ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â´ßÅÄ¤¬°ìÀ¼¤«¤±¤ì¤Ð40¿Í¤ÏÆ°¤«¤»¤ë¡£¿û¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤â·ëÂ«¤¬¸Ç¤¤¡£ÀÐÇË¤Ï¸½¿¦¤Î¼óÁê¤ÇÃÏÊý¤Ë¤â±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¤³¤Î4¿Í¤¬Ã¯¤ò¿ä¤¹¤«¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤À¤·¡¢ÎáÏÂÈÇ°Ç¾·³¤À¡×
¢£¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÃ¯¤À
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤À¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤â¡¢¡Ö¾®Àô»á¤Ï¤Þ¤À·Ð¸³ÉÔÂ¡£¼¡¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤òÍÞ¤¨¡¢¾®Àô»á¤òÃ´¤¤¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐÇË¼Ç¤¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¿û»á¤È¾®Àô»á¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®Àô»á¤ÎÍÊÎ©¤Ë¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿û»á¤ÈÀÐÇË»á¤ÎÁÐÊý¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤â·Ð¸³ÉÔÂ¤¬ÇÔ°ø¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤Þ¤·¤ÆÀÐÇË¤ò»ß¤á¤µ¤»¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¶Ú¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¾®Àô»á¤ÏÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Û¤«¤Ë¹â»Ô¤Ë¾¡¤Æ¤ë¸õÊä¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤½¤¦¼þÊÕ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿û»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾®Àô»á¤ÏºÇ¸å¤ÇÍ£°ì¤Î¥«¡¼¥É¤À¡£ÅÞÆâ¤ËºÇ¹â¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤ò´ø¤¤Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¾®Àô»á¤ò¾¡¤¿¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¿ûÆâ³Õ¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤Ë¤â¿ÍÌ®¤ò¤â¤Ä²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤ò¤ªÌÜÉÕ¤±Ìò¤Ë¤·¡¢¾®Àô»á¤ÈÅöÁªÆ±´ü¤ÇÀ¯ºöÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëºØÆ£·ò»á¤ò²Ã¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¾®Àô¤òºî¤Ã¤¿¡£¿û»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â´ßÅÄ»á¤¬ºÇ½ª·èÄê¼Ô¤Ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô¡¢´ßÅÄÊ¸Íº»á¤â¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¡£²ò»¶¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤ÎµÄ°÷¤È¤ÏÄê´üÅª¤Ë²ñ¹ç¤ò½Å¤Í¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤â°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Îµì´ßÅÄÇÉ¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤âÍÆÇ§¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¦¶á¤ÎÌÚ¸¶À¿Æó»á¤Ï¾®Àô¿Ø±Ä¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÉÈ¶¤ÎÎÏ¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¾¡Éé¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¾å°Ì2¿Í¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¾®Àô¡¢ÎÓÎ¾¿Ø±Ä¤¬ºÇ¸å¤ËÏ¢·È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï´ßÅÄ»á¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â¡¢´ßÅÄ»á¤¬ºÇ½ª·èÄê¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£´ßÅÄ¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·×»»¤¬¤¢¤ë¡£
Ê£»¨¤Ê¤Î¤ÏÁ°²ó¡¢¹â»Ô»á¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤¿ËãÀ¸»á¤À¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ËºÇ¹â¸ÜÌä¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¿¦¤Ëº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Ïª¹ü¤ËÉÔ²÷¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¾¡Éé´ª¤¬Æß¤Ã¤¿¤«¡¢ÀÐÇËÁþ¤·¤Î´¶¾ð¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÆ±¤¸Å²¤òÆ§¤à¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
Á°²ó¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Ç¹â»Ô»Ù»ý¤ò·èÃÇ¤·¡¢ÇÉÆâ¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÄê¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄµÄ°÷¤âÂ¿¤¯¡¢ËãÀ¸ÇÉÆâ¤ÎÂÊÂ¤ß¤ÎÍð¤ì¤òÏªÄè¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¢£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀÐÇËÉ¼¤Î¹ÔÊý¡¡
º£²ó¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¡¢Ã¯¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËãÀ¸ÇÉ¤ÎµÄ°÷¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Ëº£²ó¤Ï¾®Àô»Ù»ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹â»Ô¿Ø±Ä¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸ÇÉ¤ÎµÄ°÷¤â¤¤¤ë¡£°ÂÇÜÀ¯¸¢°ÊÍè¡¢¾ï¤ËÀ¯¸¢¤ÎÃæ¿õ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¿ËãÀ¸ÇÉ¤À¤¬¡¢¼«Á°¤ÎÁíºÛ¸õÊä¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤ÇÉÈ¶¤Ï¶ì¤·¤¤¡£ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ËãÀ¸»á¤À¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤à¤·¤í¡¢°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¿¦¼óÁê¤Î¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÀÐÇË»á¤³¤½¡¢¼¡¤Î¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¸«¤ë¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏµÄ°÷É¼¤Ç¤Ï¾®Àô¡¢¹â»ÔÎ¾»á¤ËÍÚ¤«¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÞ°÷É¼¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤È¤Û¤Ü¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë108É¼¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉ¼¿ô¤Ç¤â20Ëü2000É¼¤È¹â»Ô»á¤Î20Ëü3000É¼¤ËÆùÇ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë¶É¡¢¤³¤ÎÀÐÇËÉ¼¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤¬ÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£ÀÐÇË»á¼«¿È¤Ï¡¢ÃæÎ©¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎÓ»á¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤ÏÀÐÇË»á¤ÎÌÁÍ§¤È¤â¸À¤¨¤ëÃæÃ«¸µËÉ±ÒÁê¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÀÐÇË»á¤ÎÏ©Àþ·ÑÂ³¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô»á¤È¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢ÅÞ°÷É¼¤Ï¤«¤Ê¤êÎÓ»á¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤³¤³¤Ë¤¤Æ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÀÐÇË»á¤ò»Ù»ý¤·¤ÆÍè¤¿¤¢¤ë³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬¹Í¤¨¤Æ¤âÎÓ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¤Î¤¬¼åÅÀ¤È¸À¤¨¤Ð¼åÅÀ¤À¤¬¡¢¾®Àô¤ä¹â»Ô¤Ç¤ÏÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£²º·ò¤Ê¡ØÃæÆ»ÊÝ¼é¡Ù¤ÎÉü¸¢¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÞ°÷¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢ÂçµÕÅ¾·à¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¤ÎÂ¦ÌÌ»Ù±ç
¤½¤ÎÀÐÇË¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âà¿ØÉ½ÌÀ¸å¤â³°¸òÆüÄø¤òÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÇË»á¤Èµ¤Ì®¤òÄÌ¤¸¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Î©·û¤È¼«Ì±¡¢¸øÌÀ3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«¤¤¤¿¡£Î©·û¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¸øÎ©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¡£Ï¢Î©¤Î³ÈÂç¤è¤ê¤âÀ¯ºö¤´¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¹ñ²ñ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
Áªµó¤ÇÉé¤±¤¿3ÅÞ¼ó¡ÊÎ©·û¤âÀè¤Î»²±¡Áª¤ò¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÇÔËÌ¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ñÌ¯¤Ê¸÷·Ê¤À¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤Î³Æ¸õÊä¤È¤â¡¢¤³¤Î3ÅÞ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤È¤¤¤¦Ï¢Î©³ÈÂç¤ÎµÄÏÀ¤â³èÈ¯¤À¤¬¡¢º£¤Î¼«¸ø¤ËÌîÅÞ¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢·ë¶ÉÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡£À¯ºö¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î±äÌ¿¤Ë¼ê¤òÂß¤»¤Ð¡¢À¯¶É¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³Ê¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤¤¤Þ¤ÎÌîÅÞ¤Î¸Â³¦¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¤à¤·¤íÀÐÇË»á¤ÎÂ¦ÌÌ»Ù±ç¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸øÌÀÅÞ¤À¡£ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÝ¼éÃæÆ»Ï©Àþ¤ÇÍýÇ°¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êý¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¢£ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¹â»Ô»á
Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¼óÁê½¢Ç¤¸å¤âÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¹ÅÊÝ¼é¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¹â»Ô»á¤ò¸£À©¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢¹â»Ô¿Ø±Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤«¤é¤â¡¢¡ÖÂ¾ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ¸«¼±¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿È¯¤â½Ð¤¿¡£
ÀÆÆ£»á¤â¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌÏÀ¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤Ë¸ý¤ò¶´¤à°Õ¿Þ¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÀ¯¼£Åª¤Ê¸ú²Ì¤ò·×»»¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£ÀÆÆ£»á¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤ËÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Î´Ö¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÎ¢¶âµÄ°÷¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸øÌÀÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Ï·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´íµ¡´¶¤ÎÉ½¤ì¤À¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Î©¸õÊä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î±éÀâ²ñ¤Ç¹â»Ô»á¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢³°¹ñ¿Í¤Îµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ÄÅý¤òÃË·ÏÃË»Ò¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¼«±ÒÂâ¤ò·ûË¡¤ËÌÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢°ÂÇÜÀ¯¼£¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°²ó¤ÏÌÀ¸À¤·¤¿¼óÁê½¢Ç¤¸å¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ÏÉõ°õ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÝ¼éÁØ¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦Î©¾ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢±ü»õ¤Ë¤â¤Î¤¬¶´¤Þ¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Éý¹¤¤»Ù»ý¤ÏÆÀ¤ë¤¿¤á²º·òÊÝ¼é¤Î»Ù»ý¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¹â»Ô¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¿¶¯¹ÅÊÝ¼é¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤ËÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÌÂ¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î»Ù»ý¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£ÂæËÜ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤»¤Ê¤¤¾®Àô»á
¾®Àô»á¤Î±éÀâ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º»õÀÚ¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤¬ÆâÍÆ¤ÏÛ£ËæÌÏ¸Ò¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½°»²¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥ÞÀ¼¡×¤òÊ¹¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Êª²Á¹â¤Ç¶ì¤·¤à¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âµÄ°÷¤òÍ×¿¦¤Ç½è¶ø¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÀ¸À¤òÈò¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ÏÉý¹¤¤¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤Ï¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÃ×ÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ëº£²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ä¤Ï¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
É×ÉØÊÌÀ«ÌäÂê¤ÇÊÝ¼éÇÉ¤ÎÈ¿È¯¤òÇã¤Ã¤¿È¿¾Ê¤«¤é¡¢À¯ºöÄÌ¤ÇÊÝ¼éÇÉ¤Ë¤â¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ä²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤ò¿Ø±Ä´´Éô¤Ë¿ø¤¨¡¢´ßÅÄÁ°¼óÁê¤Î¡Ö¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¡×¤ò¿Ê¤á¤¿ÌÚ¸¶»á¤ò¥Ö¥ì¡¼¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÌÖÍåÅª¡¦Áí²ÖÅª¤ÊÏÃ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÁíºÛ¤Î´é¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¹â»Ô»á¡¦¾®Àô»á¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¹½¿Þ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½õÁö´ü´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤¿¤¿¤á¤«¡¢Æó¿Í¤È¤â¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÆ±»þ¤ËÂ©ÀÚ¤ì¤·»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤½¤Î´Ö·ä¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËÃÏÌ£¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ÎÓ»á¤¬¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤äÀÐÇË¼óÁê¤Î»×ÏÇ¤âÍí¤ó¤Ç¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÎÏ³Ø¤ÏÊ£»¨¤µ¤òÁý¤·¡¢ÁíºÛ¥ì¡¼¥¹¤Î¹ÔÊý¤Ï¤µ¤é¤Ëº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¿·¤·¤¤ÁíºÛ¤ò·è¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½°»²¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¡¢Ì±°Õ¤ÏÆóÅÙ¤â¼«¸øÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀÇò¤ËNO¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£Îã¤¨¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤¬¿Íµ¤¼Ô¤Î¾®Àô»á¤ä¹â»Ô»á¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎÓ»á¤ËÂå¤ï¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÁªµó·ë²Ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÂçÃÀ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤«¡¢²ò»¶¤·¤Æ¿®¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð·é¤¯²¼Ìî¤¹¤ë¤«¡£¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤·¤«ÁªÂò»è¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¸·¤·¤¤¸½¼Â¤À¡£
¾ëËÜ ¾¡¡Ê¤·¤í¤â¤È¡¦¤Þ¤µ¤ë¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¸µNHK²òÀâ°Ñ°÷
1957Ç¯·§ËÜ¸©À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢1982Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£Ê¡²¬ÊüÁ÷¶É¤ò·Ð¤ÆÅìµþÅ¾¶Ð¸å¤Ï¡¢ÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¡¦·ÐÀ¤²ñ¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2004Ç¯¤«¤éÀ¯¼£Ã´Åö¤Î²òÀâ°Ñ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£2018Ç¯¤ËÂà¶É¤·¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÊüÁ÷ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯6·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÊÉ¤ò²õ¤·¤¿ÃË 1993Ç¯¤Î¾®Âô°ìÏº¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¸µNHK²òÀâ°Ñ°÷ ¾ëËÜ ¾¡¡Ë