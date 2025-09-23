【双子座】週間タロット占い《来週：2025年9月29日〜10月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月29日〜10月5日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分のことを押し付けてしまいそうです』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
考え方や理想のイメージを周囲に届けることが多いです。とても正しいことをしていますが、勢いが強いと相手が圧力的なものを感じます。距離をあけられてしまうこともあるようです。仕事や公の場では自分を売り込む行動を増やします。あまり大袈裟な行動を取ってしまうと、逆に存在が薄くなってしまうでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分の想いが強くなりすぎて、結果ばかり求めてしまいそうです。そのため無意識に相手の嫌がることもしてしまうようなので、いつもより気持ちの通い合いを意識していくと良いでしょう。シングルの方は、周囲の人達との繋がりを大切にする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はあなたの素の姿の方が好きな時です。
｜時期｜
9月30日 未来への期待が膨らむ ／ 10月4日 コンディションが不調
｜ラッキーアイテム｜
星モチーフの食べ物
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞