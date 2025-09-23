J3高知は23日、白石尚久氏（49）の監督就任を発表した。また、選手らへのパワーハラスメントがあった秋田豊前監督（55）の退任も正式発表した。

香川県出身の白石氏は30代からスペイン、オランダ、ベルギーで指導歴を積み、UEFAプロライセスを取得。昨季はイングランド2部ウェストブロミッジのテクニカルアシスタントを務めていた。

クラブを通じ「このたび、高知ユナイテッドSCの監督に就任することになりました。このような機会をいただけたことに、クラブ関係者の皆さま、そして応援してくださるすべての方々に心から感謝申し上げます。シーズン途中からの就任となりますが、選手やスタッフと共に一丸となり、クラブのために全力を尽くしてまいります。ファン・サポーター・スポンサーの皆様、熱いご声援よろしくお願いします」とコメントした。

元日本代表DFの秋田前監督は、選手らからのパワハラ申し立てにより6月末から休養。特別調査委員会の調査で5事案がパワハラに認定された。19日には秋田氏がクラブ発表よりも前に“辞任会見”を開き、20日にはクラブが山本志穂美社長の代表取締役辞任を発表していた。