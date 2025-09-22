¤Ê¤¼½Î¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀÈï³²¡×¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Î¤«¡ÄÁý²Ã¤¹¤ë¡È¸ÄÊÌ»ØÆ³¡É¤Î±Æ¶Á¡¢¡ÈÎø°¦´¶¾ð¡É¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â
¡¡¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÌÜ²¼¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½¡×¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬¸º¤ê¡¢¹âÎð¼ÔÁý¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤¦¡Ö½Î¡×¤ä¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¹Ö»Õ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ñÌ±¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¸å´ü¹âÎð¼Ô¡Ä¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
½Î¤ÎÈñÍÑ
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ»Ò¶¡¤Î³Ø½¬ÈñÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤¬ÄÌ¤¦½Î¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯´ÖÈñÍÑ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸
¡¡¸øÎ©5Ëü6167±ß
¡¡»äÎ©26Ëü4241±ß
¡¡Ãæ³ØÀ¸
¡¡¸øÎ©23Ëü343±ß
¡¡»äÎ©16Ëü8058±ß
¡¡¹â¹»À¸
¡¡¸øÎ©14Ëü7746±ß
¡¡»äÎ©11Ëü2639±ß
¡¡°Õ³°¤Ë¤âÃæ³ØÀ¸°Ê¹ß¤Ï¡¢»äÎ©¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤è¤ê¤â¸øÎ©¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤Î¤Û¤¦¤¬½Î¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÈñÍÑ¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤¬¡¢³ØÇ¯¤´¤È¤ÎÈñÍÑ¤Î¿ä°Ü¤À¡£
¡¡¸øÎ©¤ËÄÌ¤¦¾®³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¡¢1Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¤Þ¤Ç½ù¡¹¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢»äÎ©¤ËÄÌ¤¦¾®³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¡¢1Ç¯À¸¤«¤é½Î¤Ë¤«¤±¤ëÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¡¢³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤´¤È¤Ë¶â³Û¤Î¿¤Ó¤âÁýÂç¡£¡Ö»äÎ©¤Î6Ç¯À¸¡×¤¬½Î¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÈñÍÑ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶²¤é¤¯Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ùÆ¸¤¿¤Á¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë»äÎ©¤Î¾®³ØÀ¸¤Ï¥À¥ó¥¹¡¢¶õ¼ê¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ê¤É¤Î½¬¤¤»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ãæ³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òºÑ¤Þ¤»¡¢½Î¤Ë³Ý¤±¤ëÈñÍÑ¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤ËÄã¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ø»ä¤ÎÈñÍÑ¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢»äÎ©¤Î¾ì¹ç¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¼õ¸³¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢»äÎ©¤Î¾ì¹ç¤Ï¹»Æâ¤Ë¹â¤¤¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉô³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌ½Î¤ÎÈñÍÑ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÄã¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸øÎ©¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢³Ø½¬½Î¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤«¤«¤ëÁ´ÈñÍÑ¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÄÃÕ±à3ºÐ¤«¤é¹âÅù³Ø¹»Âè3³ØÇ¯¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤Î³Ø½¬Èñ¡Ê¶µ°éÈñ¡¦µë¿©Èñ¡¦³Ø¹»³°³èÆ°Èñ¡Ë¤ÎÁí³Û¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¸øÎ©¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤âÌó600Ëü±ß¡¢»äÎ©¤ËÄÌ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ìó1980Ëü±ß¤«¤«¤ë¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î»º¤ß¹µ¤¨¤ò¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
½Î¤Î¿ô
¡¡¾¯»Ò²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢½Î¤Î±¿±Ä¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎáÏÂ3Ç¯¤Î·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¤Ë½Î¤Ï5Ëü3009»ö¶È½ê¡£»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ºÇÑ¶È¤¹¤ë½Î¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎÇÈ¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¿·µ¬»²Æþ¤¹¤ë½Î¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¼Ô¿ô¼«ÂÎ¤Ï¤³¤³10Ç¯¤Û¤ÉÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢³Ø½¬½Î¤ÎÌó3³ä¤¬ÀÖ»ú¤ò·×¾å¡£¤ä¤Ï¤ê¾¯»Ò²½¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¹Ö»Õ¡¦¼Ò°÷¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤ä¡Ö¶µ°é¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë½Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öºòº£¤ÎÆþ»î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¡¢¶µºà¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶µ²Ê½ñ²þÄû¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ø¿Í¡Ù¤ÎÄ´À°¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾®³ØÀ¸¤Ï³Ø¤ó¤Ç¤¤¿ÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¤¤Î¤Ç¶µ¤¨Êý¤Ë¤Ï¹©É×¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç»È¤¦¥Ä¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¶µ¤¨¤ëÈÏ°Ï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¶µºà¤òÇã¤¤Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¹Ö»Õ¼«¿È¤â¸¦½¤¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¹Ö»Õ¤ÎºÎÍÑ
¡¡¤¢¤ëÂç¼ê¤Î³Ø½¬½Î¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö1Ëü¿Í¤â¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¹Ö»Õ¤ò¸Û¤¦¡£ËèÇ¯½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂç³Ø4Ç¯À¸¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¤ÈÈ´¤±¤ë¤«¤é¤À¡£ºÎÍÑ»þ¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æ±½Î¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö³ØÎò¤ÏÂç³ØÀ¸°Ê¾å¡£³Ø¹»¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Î¾ì¹ç¡¢¹Ö»Õ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¼õ¸³·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÅ¬À¸¡ºº¤Î¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Å¬À¸¡ºº¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤¬¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¥Æ¥¹¥È¤Î¤³¤È¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÎã¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤Ë¼Ò¸òÀ¤ä³°¸þÀ¤¬¤¢¤ê¹Ö»Õ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢º¤Æñ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ê¤É¤¬Â¬¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÎÍÑÂ¦¤¬ºÇ¤âÃí°Õ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ø¾®»ùÀ°¦¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¡Ù¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÅ¬À¸¡ºº¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½¸ÃÄ¼ø¶È¤«¤é¸ÄÊÌ»ØÆ³
¡¡ºòº£¡¢¶µ°é¶È³¦¤Ç¤Ï»ùÆ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÈÈºá¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀÈÈºá¤äÀË½ÎÏ¤ÇÄ¨²ü½èÊ¬¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸øÎ©³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤Ï320¿Í¤È²áµîºÇÂ¿¤À¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æ¤ä½Î¤Î¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤¬Âç³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤À¡£Á´°÷¤¬¾Íè¶µ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢Âç³Ø¤Ç¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÎÑÍý¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½¸ÃÄ»ØÆ³¤«¤é¸ÄÊÌ»ØÆ³¡×¤Ø¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤â½Î·Ð±ÄÂ¦¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¹Ö»Õ¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¿Æ¤Ï»Ò¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¸Ä¿Í¤Î½¬¤¤»ö¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢³ØÎÏ°Ê³°¤ÎºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¸²Ãø¤À¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÅÌ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÅÐ¹»¤äµ¢¹ñ»Ò½÷¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½¸ÃÄ¼ø¶È¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ø¤Ù¤ë¸ÄÊÌ³Ø½¬¤òÁªÂò¤¹¤ë»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¸ÄÊÌ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½¸ÃÄ¤Ç¤Î»ØÆ³¤è¤ê»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤È¤Î¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Êµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢º£·î16Æü¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÂç¼ê¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î¸µ¶µ¼¼Ä¹¡Ê45¡Ë¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê15¡Ë¤Ë3Ç¯°Ê¾å¶µ¼¼¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ¶µ¼¼Ä¹¤Ï¡¢1ÂÐ1¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ê¡¢ÂÎ¤ò²¼Ãå¤Î¾å¤«¤é¿¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬º£Ç¯6·î¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÈï³²¤¬È¯³Ð¡£Ä¹¤¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈï³²¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®»ùÀ°¦¼Ô¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡ÖÎø°¦¡×¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬¹â¹»À¸¤Ç¶µ¤¨¤ëÂ¦¤¬Âç³ØÀ¸¡£Ç¯¤¬¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æ±»Î¤À¤È¡¢¼«Á³¤ÈÎø°¦´¶¾ð¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Î¤Ï³Ø¤Ó¤Î¾ì¡£¶µ°é¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤ËÎø°¦´¶¾ð¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Î¤Ç¤Ï¹Ö»Õ¤ËÎÑÍýÅª¤Ê¸¦½¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÈï³²¤äÎø°¦¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ÎºÝ¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤é¹Ö»Õ¤ÎÀÊÌ¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤«¤é»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ë½¢¤¯¿Í¤ÎÀÈÈºáÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¿·À©ÅÙ¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£³Ø½¬½Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆ±À©ÅÙ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤æ¤À¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬2024Ç¯¤ËºÎ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê³Ø½¬½Î37¼Ò¤Î¤¦¤Á9³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë32¼Ò¤¬»²²Ã¤ËÁ°¸þ¤¤À¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£·î18Æü¡¢´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬½Î·Ð±Ä¼Ô¤¬½Î¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÁÌ³²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
»Ò¤É¤â¤â¶µ»Õ¤â¼é¤ë´Ä¶
¡¡°ìÊý¡¢Æ¯¤¯Â¦¤Ç¤¢¤ë¹Ö»Õ¤¿¤Á¤Ë¤â¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¡×¤À¡£
¡ÖÀ¸ÅÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£¶µ¼¼Ä¹¤Ï20¡Á40Âå¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¡£³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤Î¤è¤¦¤ËÆâ¿½¤òº¸±¦¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¿Æ¤ÎÀ¤Âå¤è¤ê¤âÇ¯¤¬¼ã¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢çÓ¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬º¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¡¢¼ø¶È¤ò¸«¤Ë¤¯¤ë¿Æ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤¬¿Ê¤à°ÊÁ°¤è¤ê´Ä¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶µ¼¼ÀÕÇ¤¼Ô¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¶µ¼¼¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ë¶ÈÅØÎÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢É½¾´À©ÅÙ¤ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡£
¡Ö¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤ËÁ´¹ñ¤Î¹Ö»Õ¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢»ØÆ³ÊýË¡¤ò¼Â±é¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¹Ö»Õ¤Î¼ø¶È¤ÏÈó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
90Ç¯ÂåÁ´À¹´ü¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÍ½È÷¹»¹Ö»Õ¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦1¤Ä¡¢½Î¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂç³Ø¼õ¸³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖÍ½È÷¹»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡Í½È÷¹»¤âÎã¤Ë°ã¤ï¤º¾¯»Ò²½¤ÎÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¡¢½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÍ½È÷¹»ºÇÂç¼ê¤À¤Ã¤¿¡ÖÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¡×¤â¡¢2015Ç¯½Õ¤ËÁ´¹ñ¤Î¹»¼Ë¤ÎÌó7³ä¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó20¹»¼Ë¤òÊÄº¿¡£¸½ºß¤Ï6¹»¤Ë¤Þ¤Çµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Í½È÷¹»¤ÎºÇÀ¹´ü¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯90Ç¯Âå¤À¤í¤¦¡£Åö»þ¤ÏÂç¤¤Ê½Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎÍ½È÷¹»¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÎºÇÂç¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¡Ö²È¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡ÖÈñÍÑ¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¹Ö»Õ¸Ä¿Í¤Î¸ÄÀ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¹Ö»Õ¤ÎÏÃ½Ñ¤äÉ½¾ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤â¤«¤Ä¤ÆÍ½È÷¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ»Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÆüËÜ»Ë¹Ö»Õ¤¬¤ª¤ê¡¢¹¤¤¶µ¼¼¤ò¤¤¤Ä¤âËþÇÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤Ã¤ÈËÜ¹ÆÆÉ¼Ô¤Ë¤â¼õ¹ÖÀ¸¤¬¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼ø¶È¤ÎËÁÆ¬¤ËÉ¬¤º¡ÖÎòÂåÅ·¹Ä¡×¤ò1Âå¤«¤é½ç¤Ë¹âÂ®¤Ç¾§¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Çº£¤Ç¤âÍúÎò½ñ¤ÎÆÃµ»¤Ë¡ÖÅ·¹Ä¤¬Á´Éô¸À¤¨¤ë¡×¤È½ñ¤±¤ë¤Û¤É¥¹¥é¥¹¥é¤¤¤¨¤ë¡Ê¤½¤Î¹Ö»Õ¤Ï2020Ç¯¤ËÀÂµî¡Ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤äÀ¸³èÍÍ¼°¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÂç¤Ë¤Ê¤ë¶µ°é¶È³¦¡£¾¯»Ò²½¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤É¤ì¤Û¤É²Ì¤¿¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¶¶ËÜ°¦´î¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤¢¤¤¤¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¸µ¹©¾ì·Ð±Ä¼Ô¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¡£Âç·¿¼«Æ°¼Ö°ì¼ïÌÈµö¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç200¼Ò°Ê¾å¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤òË¬Ìä¡£¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤ÎÏ«Æ¯ÌäÂê¡¢ºÒ³²ÂÐºö¡¢Ê¸²½º¹°Û¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢º¹ÊÌ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®Ãæ¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤äÁ´¹ñ¤Ç¤Î¹Ö±é³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤ä¤µ¤°¤ì¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°ìËÜÆ»ÌÂÏ© ¸½¾ìÃÎ¤é¤º¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ìº£Æü¤â²ÙÊª¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë
