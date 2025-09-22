２２日の株式相場見通し＝反発、米株最高値更新でリスク選好ムード続く
２２日の東京株式市場で日経平均株価は反発する見通しだ。前週末１９日の米国株式市場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利下げ期待が続き、主要株価３指数はそろって連日で最高値を更新。主力株への利益確定売りが重荷となってＮＹダウはマイナス圏で推移する場面があったが下値は堅く、頑強な動きをみせた。ハイテク関連株ではアップル＜AAPL＞やオラクル＜ORCL＞、テスラ＜TSLA＞の上昇が目立っている。外国為替市場でドル円相場は一時１ドル＝１４８円２０銭台までドル高・円安に振れたものの、円の下値を探る姿勢は限られ、前週末夕方時点とほぼ横ばい圏の１４７円９０銭近辺で終えた。
日経平均は前週末１９日、ザラ場ベースの最高値をつけた後に、日銀がＥＴＦ（上場投資信託）の売却方針を決めたことを受けた売りに押されて後場に軟化を余儀なくされた。しかし、ＥＴＦの売却ペースなどを踏まえると株式需給面でのインパクトは限定的との見方が支配的となっている。２２日の朝方の東京市場は米国株の強調展開が継続したことを支えとして、買いが優勢となる見込みだ。もっとも高値警戒感がくすぶるなかで、翌日は国内においては秋分の日の祝日で休場となるため、手掛けにくさが意識されるところ。ただし今週末が９月末の配当権利付き最終売買日となることもあって、下値模索の展開は想定しにくい局面であるほか、きょうは自民党総裁選の候補者による所見発表演説会が予定されており、積極的な財政出動への期待感の高まりにより投資家のリスク許容度が一段と上向くシナリオも見込まれる。日経平均は４万５０００円を上回る水準での推移を続けそうだ。
１９日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１７２ドル８５セント高の４万６３１５ドル２７セントと３日続伸。ナスダック総合株価指数は同１６０．７５ポイント高の２万２６３１．４７だった。
日程面では、きょうは国内では自民党総裁選が告示され、候補者による所見発表演説会が開かれる。８月白物家電出荷額や８月主要コンビニエンスストア売上高も公表される予定。海外では中国９月最優遇貸出金利やユーロ圏９月消費者信頼感指数の公表を控えている。
出所：MINKABU PRESS
