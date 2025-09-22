「別れた」失恋をLINEで報告したら→友達の神対応に16万いいね「めっちゃ好き」「こういう友達いい」【ママリ】

やっぱり持つべきものは友

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、時めき ねね(@n7_qa3)さんの投稿です。

恋人と別れたとき、失恋したとき…落ち込みますよね。あなたはそんなときに友達からどんな言葉をかけられたら救われますか？今回は、時めき ねねさんのツイートがXで話題になっていましたのでご紹介します。

Ⓒn7_qa3

別れたよーって言ったら、友達即コレで助かる

悲しい気持ちのときにこうやって理屈じゃなく、人生論でもなく…ただただ寄り添ってくれる行動力に救われますよね。しかも1分も経たないうちに即レスしているという点も素晴らしいと思います。



まさに失恋直後に一番欲しかった救いの手かもしれませんね。恋の痛手は、時に避けては通れない事なのかもしれません。いつもうまくいくとは限らないものですね。最高の友達とのやり取りにほっこりする投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）