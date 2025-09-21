¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãÃæÄÅÀî WILD WOOD 2025¡äÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¶½Ê³Ä¾·â¤ÎWONDER WALL¥È¥ê
¡ãÃæÄÅÀî WILD WOOD 2025¡ä¤Î´ÑµÒ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤¬Â¿¤¤¡£ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¤Ï¤½¤í¤½¤í»Ò¤É¤â¤¬µ¢¤ê¤¿¤¬¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±Ô¤¯»¡ÃÎ¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤ò´ÑµÒ¤ËÇÛÉÛ¤·¤Æ¤Á¤Ó¤Ã¤³¤¿¤Á¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¡£
Âçß·ÆØ»Ë¡ÊG,Vo¡Ë¡¢²ÏËÜ¤¢¤¹¹á¡ÊDr,Vo¡Ë¡¢junko¡ÊBa,Vo¡Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÉ÷Çµ³¤¡ÊVJ¡Ë¤òÌÀ¤ë¤¤´¿À¼¤¬½Ð·Þ¤¨¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡£¤ä¤Ï¤êÁáÂ®¤¢¤Î¤ª²Û»Ò¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¶Ê¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤ò¿¶¤ê²ó¤·¶½Ê³¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë´ÑµÒ¤¿¤Á¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î!?¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Èà¤é¤ÎÀ¸³èÌ©Ãå·¿¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¡£¿È¶á¤ÊÂêºà¤ò¶Ë¾å¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¤È²½¤¹¤Î¤¬ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¤Ê¤Î¤À¡£¹ñÌ±ÅªÂÌ²Û»Ò¡¦¤¦¤Þ¤¤ËÀ»¾²Î¤«¤éËë³«¤±¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¶¯ÎÏ¤Ê¶Ê¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
´ÑµÒ¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤ëÉ÷·Ê¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶Æ°¤ò³ú¤ßÄù¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¶ÚÆù¥Þ¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤ÎÆóÂçÇÉÈ¶¤Ë¤è¤ë·ì¤Ç·ì¤òÀö¤¦Áè¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³ÀïÁè¡×¡£²Î»ì¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤Îµ»¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖWAZA¡×¡Ä¡Ä²¿¤À¤«¤ä¤¿¤é¤ÈÌîÀ¸¤Î·ì¤¬Áû¤°¶Ê¤ÎÏ¢È¯¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½é¤Î¾®µÙ»ß¡£¡Ö¤ï¡¼¤¤¡¡¤ï¤¤¡¡¤ï¡¼¤¤¡¡¤ï¤¤¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥¦¥Ã¥É¤À¤è¡Á¡×¨¡¨¡¤ª¤µ¤ë¤µ¤ó¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÂØ¤¨²Î¤òÅâÆÍ¤Ë²Î¤Ã¤¿¸å¡¢´ÑµÒ¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿Âçß·²ñÄ¹¡£¡ÖWILD WOOD¡¢½é³«ºÅ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£½ËÆü¤¬Â¿¤¤9·îÃæ½Ü¡£¤¤¤¤ÅÚÆü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÀÆü¤Ï¤¿¤À¤Î·îÍË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼¡¤Î¶ÊÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¨¡¨¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥³¡¼¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯°ÕÍß¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ë°¥½¥¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¶µ°é¾å¡¢¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿´ÑµÒ¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼¡¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ü¥µ¥Î¥Ð¤È¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤Î´Ö¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¡Ö¤Ê¤Ä¤Î¤¦¤¿¡×¡£VJ±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥¦¥Ú¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò´Ñ¤Æ¡¢Âç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ËÏÂ¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¡×¤â¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¡£TVÈÖÁÈ¡Ø¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤Î¤ï¤ª¡ª¡Ù¤Î¡Ö¤¦¤¿¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢¤Á¤Ó¤Ã¤³»ëÄ°¼Ô¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ª¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤àÈà¤é¤Î»ÑÀª¤Ë¶»ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ª¤¤ó¤È¤ó¤¬¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤«¤éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖBUNBUN SUIBUN¡×¡£¿åÊ¬Êäµë¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¯¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬ÂçÀÚ¤ÊÌî³°¥Õ¥§¥¹¤ËËÜÅö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤Î¾Ò²ð¤ËÍí¤á¤¿¶Ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ´®¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ë¥¯¥¿¥Ù¥¤¥³¥¦¡ª¡×¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥°¥í·¿¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬¥Ô¥Á¥Ô¥ÁÈô¤ÓÄ·¤Í¤ëÍÍ»Ò¤¬¶õÊ¢¤ò»É·ã¤·¤¿¡ÖÅç¹ñDNA¡×¡£¤È¤É¤á¤Ï¡¢¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤´¤Ï¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¥«¥Û¥«¤ÊÇ®µ¤¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ¤ËÉº¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆ¤ÏÀ¤³¦°ì¡×¡£
Æ°ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¡Ü¼ç¿©¤Ë¤è¤ë¹ë²ÚÄê¿©¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÅÄÃæ Âç
»£±Æ¡ýTAWARA (magNese)
¢£¡ãÃæÄÅÀî WILD WOOD 2025¡ä
9·î20Æü(ÅÚ)¡¡´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî¸ø±àÆâÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸
9·î21Æü(Æü)¡¡´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî¸ø±àÆâÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸
open10:00 / start11:00 / 21:00½ª±éÍ½Äê
´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô²Ø»ÒÀî1683-797
¡ÚDay1¡§9/20(ÅÚ)½Ð±é¼Ô¡Û¢¨A-Z½ç¡¡
¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¡¢Def Tech¡¢04 Limited Sazabys¡¢Hedigan¡Çs¡¢HEY-SMITH¡¢°ìÀÄãØ¡¢jo0ji¡¢JUN SKY WALKER(S)¡¢¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡¢KREVA¡¢Æü¿©¤Ê¤Ä¤³¡¢Nothing¡Çs Carved In Stone¡¢±üÅÄÌ±À¸¡¢¥ì¥¥·¡¢¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡¢SiM¡¢ÅÚ´ôËã»Ò¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢¥ì¥È¥í¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë¡ª¡ª(Opening Act)
¡ÚStar Guitar¡ÛDJ À¾»û¶¿ÂÀ(NONA REEVES)¡¢¿Ü±ÊÃ¤½ï(sunaga t experience)
¡ÚDay2¡§9/21(Æü)½Ð±é¼Ô¡Û¢¨A-Z½ç¡¡
ACIDMAN¡¢The BONEZ¡¢Chilli Beans.¡¢Dragon Ash¡¢GLIM SPANKY¡¢go!go!vanillas¡¢iri¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢Omoinotake¡¢Original Love¡¢Penthouse¡¢Rei¡¢¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡¢¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª with FUYU¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢w.o.d.¡¢µÈß·²ÅÂå»Ò¡¢Khaki (Opening Act)
»£±Æ¡ýTAWARA (magNese)