9月21日までに、女優の上野樹里が自身のInstagramを更新。夫でミュージシャンの和田唱とのプライベートツーショットを公開し、話題となっている。

上野は《ガーデンシアターでのだめの本番中だった為、近くの有明アリーナにいるStingのステージが観れなかったので、広島に来て観ることになりました》

と、世界的ミュージシャンのスティングの日本・広島公演に参戦したことを報告。《とてもエネルギーに満ちていて、元気をもらいました！》と興奮冷めやらぬ心境を綴り、和田との笑顔の2ショットをアップした。

「一方の和田さんも、同ライブで熱狂した様子をInstagramに投稿。上野さんと同様、《スティング観に広島に来たよー！！いやぁよかったわぁ…》と綴っていました。さらに、会場で上野さんとの自撮りツーショットを複数枚アップしており、仲睦まじい様子が伺えました」（芸能プロ関係者）

じつは両者には“不仲説”が一部でささやかれており、その影響からかInstagramにはファンの安堵のコメントが寄せられている。

《不仲でないのなら安心しました》

《仲良しショットが見れて嬉しいです》

《幸せなんですよね？》

とくに“不仲説”への言及が目立つ。前出の芸能プロ関係者によると、2人の不仲説が浮上したのは2025年7月のことだった。

「7月10日に、東京『ティファニー銀座』で行われたオープン記念セレモニーに、上野さんと和田さんが揃って登場。しかし、カメラの前で取材に対応する際、毅然とした対応をする上野さんと対照的に、和田さんは落ち着かない様子でした。さらに、和田さんが視線を送るも、上野さんは応じずにカメラを見据えたままだったのです。その様子がXで拡散され、2人の距離感を心配する声が集まったのです」

しかし今回のInstagramを見る限り、夫婦仲は良好のようだ。

「じつは7月のイベントにも、2人は仲良く同じ車で駆けつけていました。あくまでカメラの前で和田さんが緊張していただけで、夫婦が仲良しなのは間違いないですよ。2人が結婚を発表したのは2016年。当時から、SNSには2人のツーショットが上がることが度々あり、仲良し夫婦として知られてきました。ここ最近は、9月13日から15日に東京ガーデンシアターにて上演され、上野さんが出演したミュージカル『のだめカンタービレ』のシンフォニックコンサートに、和田さんも同行した様子を報告していました。世間の憶測とは裏腹に、公私ともに互いにリスペクトし合っていることが伝わってきますね」（前出・芸能プロ関係者）

不仲説は払拭されたようだ。