TRICERATOPSのボーカル兼ギター。東京都出身、1975年12月1日生まれ。
ボーカル和田唱が本来のパフォーマンスを発揮できない状況だったことを説明
スポニチアネックス
夫・和田誠さんが死去した際、義娘の上野樹里が「ここにいる」と言ったそう
日刊スポーツ
Smart FLASH
上野はステージ上で、戸惑っている和田に見向きもせずカメラに集中
女性自身
柵のない「断崖絶壁」での撮影に、ネット上ではツッコミの声が殺到
週刊女性PRIME
あるとき、長男の妻・上野樹里に言われて長男と手を握り合ったそう
平野も上野も互いのことを知らなかったそうで、加藤浩次らも驚いていた
デイリースポーツ
楽曲「Couple Days」の歌詞カードに間違いがあったと判明したそう
東スポWEB
平野は「会いたくてつらいの」「ホントどん底よ」と吐露していたそう
和田唱からの苦言に触れ、「ステージでそれはアカンね」とコメント
苦言が物議を醸すなか、和田の妻・上野樹里は夫をフォロー
2日に自身のTwitterを更新し、奥田民生から謝罪を受けたことを明かした
「周りがチヤホヤして許すから裸の王様が出来上がるんだ」と持論を展開
「ステージ上での泥酔を良しとする風潮はどうなのよ？」と疑問視