和田唱

TRICERATOPSのボーカル兼ギター。東京都出身、1975年12月1日生まれ。

2026年4月14日

2026年1月18日

2025年9月21日

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2022年5月7日

2022年5月6日

2022年5月2日