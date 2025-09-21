人気YouTuberグループ・フォーエイト48が所属する48STUDIOが21日、X（旧ツイッター）に「誹謗中傷行為に関するご注意と今後に於いての当社の姿勢」とした声明を発表。SNSで、所属タレントに対する誹謗（ひぼう）中傷が確認されているとして「このような行為を一切容認致しません」と警告。法的措置などを実施するとした。



【写真】メンバーを脱退したゑむ氏。

書面では「近時、SNSやインターネット掲示板、またダイレクトメッセージなどにおいて、弊社所属タレントに対する根拠のない誹謗中傷や侮辱的な言動が確認されております」と指摘。「これらはタレント本人の名誉を傷つけ、健全な活動を妨げるだけでなく、精神的にも大きな悪影響を与えかねない極めて悪質な行為となります」と断じた。



その上で「当社はこのような行為を一切容認致しません。すでに弊社にて法的措置の準備を進めており、必要に応じて発信者情報開示請求や刑事告訴を含む法的措置などを実施してまいりますので、御理解のほどお願い申し上げます」と注意喚起した。



「タレントが安心して活動できる環境を守るため、株式会社48STUDIOは毅然とした姿勢をもって引き続き取り組んでまいります」と結んだ。



同社所属のフォーエイト48は、メンバーだったゑむ氏。が9日、Xでグループ脱退を発表。「『パワハラ』や『いじめ』と感じるやりとりが重なることもありました」と理由をつづった。15日に、ゑむ氏。を除く6人のメンバーが動画で釈明。いじめ、パワハラなどはなかったとした上で「この件についてはこの動画で、お伝えを最後とさせていただきます」と騒動の“終結”を宣言した。



ゑむ氏。は17日、TikTokライブで、いじめやパワハラの“証拠”とされる音声を公開し、詳細を語った。フォーエイト48は18日、Xで「本件に関する対応につきましては、ネット上での釈明や弁明は控え、正式に代理人を通じて、対応してまいります」と説明した。



フォーエイト48のメンバー・あみかは21日、都内でイベントに出演予定だったが、体調不良のため欠席することを自身のSNSで報告した。



（よろず～ニュース編集部）