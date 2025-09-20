「夜中のトイレでお腹痛くて祈りを捧げていたときに、ふと誰かの視線を感じて顔を上げたら、寝てたはずの息子が静かに覗いててビビった。ホラーすぎる」



【写真】ドアの隙間を拡大すると…いる！！！！！笑

そんなコメントとともに投稿された写真には、ドアノブが下がり、わずかに開いた隙間からじっとこちらを見つめる3歳の息子さんが写っていました。



暗がりにたたずみ、ニヤリと笑みを浮かべるその表情は迫力満点。思わず悲鳴をあげてしまいそうなシチュエーションです。



この投稿は瞬く間に拡散され、10万件超の“いいね”が寄せられるほどの話題となりました。投稿主のXユーザー・ちぬ 3yさん（@CoLouR_prmtv_ia）に詳しい話を伺いました。



深夜の出来事に背筋が凍った瞬間

ーー当時の状況について教えてください。



「夜11時すぎ、寝ていると急にお腹が痛くなり、トイレに籠り、座りながらうずくまるような姿勢を取っていた時に視線を感じたので顔を上げたら、写真のように隙間から息子が見ていました。以前、急性胃腸炎でトイレから出られなくなり救急車を呼んでもらったことがあり、腹痛でトイレに籠もるときはスマホを持っていくようにしていたのですが、まさかこんな写真が撮れるとは思っていませんでした。息子は天真爛漫でママ大好きの抱っこマンです。普段から家のトイレにも着いてきたり、常に私のあとを追ってきます。トイレに籠って5分くらい経った頃の出来事だったかな、と思います」



ーーこの光景を見た感想は？



「『ヒィッ…』となって声も出ませんでした。でも息子とわかった瞬間に写真に収めておこうと思い、持ち込んでいたスマホで写真を撮りました。思ったより怖く撮れていました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「『ママ、みぃつけた！』と笑いながら言っていました。そのあと『お腹痛いの？ 大丈夫？』と心配してくれました。トイレが無事に終わり一緒に寝室に戻りました」



ーーおちゃめな息子さんの姿に多くの反響が寄せられましたが、どのように感じられましたか。



「色んなコメントをいただきましたが、子育て中の方々から『あるよね〜』と共感してもらえて嬉しかったです」



投稿には数多くのコメントが寄せられ、恐怖と笑いが入り混じる盛り上がりを見せました。



「怖いよ」

「いい笑顔だ」

「息子さんかわいい」

「後のシャイニングである」

「まってこれは声出るw」

「シャイニングのシーンと同じ」

「息子さん、夜はあかんてw」

「怖いってw これ夜中でなくとも失神するw」

「夜中のトイレで息子に見つめられる恐怖、共感しすぎて笑いが止まらない」

「微笑みながら、覗いてますね。カワイイけど、心臓ギュッとなりますよね〜」

「それは…本当に息子なんでしょうか…息子の姿をした”何か”なんじゃないでしょうか…（夜中ならあり得る）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）