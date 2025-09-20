¡Ô·ëº§23Ç¯ÌÜ¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿11ºÐº¹¤Î¹Â¡Õ¶ËÈëÎ¥º§¤ÎÁêÀî¼·À¥¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Ç¯¾åÉ×¤È¤Î¡ÖÀÅ¤«¤ÊÏ·¸å¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬20Ç¯°Ê¾åÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤È¤ÎÎ¥º§¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸µÉ×¡¦A»á¤È¤Ï¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿2001Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£A»á¤ÏÁêÀî¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½êÌò°÷¤òÌ³¤á¡¢Èà½÷¤ò¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éA»á¤È¤ÏÊÌ¤Î²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯²Æ¤Ë¼«¤éÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û11ºÐº¹¤ÎÉ×¤È½Ð¤«¤±¤ëÁêÀî¡£¹õ¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤Ç½Ð¤«¤±¤ë»Ñ¤â
¡¡ÊÌµïÀ¸³è¤Ç´Ä¶¤òÊÑ¤¨¡¢²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÉ×ÉØ¤¬½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡ÖÃç¤Î¤¤¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤ÎÊÌ¤ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£²Î¼êÀ¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Î¥º§¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿ÁêÀî¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯"¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸"¤È¤Ï¨¡¨¡¡£¡ÚÁ´5²ó¤ÎÂè5²ó¡£Î¥º§¤Î¾ÜºÙ¤ò¹ðÇò¤·¤¿µ»ö¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¨¡¨¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëA»á¤È¤Ï¡¢¡ÖÁêÀî¼·À¥¡×¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ëº§À¸³è¤Ç¤Ï²ÈÄíÆâ¤Î¤³¤È°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤ÎÏÃ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¹Í¤¨Êý¤Î¾×ÆÍ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Èà¤Ï¡Øº£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¼«Ê¬¤ÇÆ±¤¸²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Þ¡¢¡ØÌ´¸«¤ë¾¯½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿º¢¤Î»ä¤Ç¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤·¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¡Ø7ÂçÅÔ»Ô¤°¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£ºÐ¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤¿°Õ¸«¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÈà¤ÎÊý¤¬Ç¯¾å¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢²ÈÂ²¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¸³è¤òË¾¤àÈà¤È¡¢¤¢¤È20Ç¯¤Ï¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤»ä¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀÎ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³èÆ°¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë50Âå¤ò»ä¤Ï»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¤¤¤Þ²þ¤á¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò50Âå¤Î»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢30Âå¡¢40ÂåÁ°È¾¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÍ¥Àè¤Ç²»³Ú¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê»Ä¤·¤¿Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿¿·õ¤Ë²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¥í¥Ã¥¯°Ê³°¤Î²»³Ú¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿»þ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Èº£¤ÎÀÅ¤«¤Ê²»³Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬·Ò¤¬¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤¢¤È20Ç¯¤Ï¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¤Þ¤Þ¡¢²»³Ú¤òÂ³¤±¤ë¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¤µ¤é¤Ë°ÕÍßÅª¤Ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢20Âå¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÄ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÎÄ´¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢²Î¤Ï20Âå¤Îº¢¤è¤ê²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Î¼Â¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¡¢ÂÎ¤ò¥±¥¢¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Áý¤·¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀèÇÚ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹¹Ç¯´ü¤ÎÇº¤ß¤ä¹¢¤ÎÄ´»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢ÂÎÎÏºî¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í½ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÆÃ¤Ë3¿ÍÌÜ¤ò»º¤ó¤À»þ¤ËÂÎ¤Î¸Â³¦¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¤â¤¦¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ï¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢ÂÎ¤òÀ°¤¨¤¿¤êÃÃ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡»äÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢50Âå°Ê¹ß¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»Å»ö¤â¤É¤ó¤É¤ó¾®µ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤òÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡º£¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¸µÉ×¤È¤Ï¡¢"²ÈÂ²"¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·ëº§¤·¤¿¤È¤¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤ò·è¤·¤Æ»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡Ê·ëº§¤Ï¡Ë»ö¸Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£¸å¤Ï¡Ä¡Ä¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡ÁêÀî¤¬50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£Ì´¸«¤ë¾¯½÷¤¬¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÆ§¤ß½Ð¤·¤¿°ìÊâ¤ÏÂ¼è¤ê·Ú¤¯¡¢¤·¤«¤·ÎÏ¶¯¤¤¡£