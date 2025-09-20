Àé¸¶¤»¤¤¤¸¤¬²Ï¹çÍªÍ´»á¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÈà¤ò¤É¤¦¤È¤«»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¤À¤±·ù¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡±ê¾åÃæ¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¸ø¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È´äÅÄÌÀ»Ò¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö´äÅÄÌÀ»Ò¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ñ¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡×¤Ë»²²Ã¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÏÁ°¸åÈ¾¡¢À¯¼£¤È¤»¤¤¤¸¤Î£²ÉôÀ©¡£¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç²ñÏÃ¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤¸¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£··î¤Ëºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î²Ï¹çÍªÍ´»á¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¾å¤Ç¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£ºë¶Ì¤Î¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤Ê¤É¤ÇµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹Í½Äê¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï²Ï¹ç»á¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤ä¤í¡×¤È¸À¤¤Êü¤ÁÂç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤Î¤»¤¤¤¸¤Ë¼Õºá¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÌµÈ¿±þ¡£ÌäÂê¤ÎÆ°²è¤Ï£²£°Æü»þÅÀ¤Ç£±£·£²Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤»¤¤¤¸¤Ï¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤ËÇò¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¡¢ÏÓ»þ·×¤Ë¿ô¼î¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÁûÆ°¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼Íè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤³¤ì¤Ï¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¸ì¤ê¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Öµ¼Ô¤ÎÊý¤ª¤ë¤ä¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤¿¤»¤¤¤¸¤Ï¡¢¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¶¦±é¼Ô¤Î¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë·ù¤Ê¥ä¥Ä¤ª¤é¤ó¤è¤Í¡£ÂÐÌÌ¤ÇÏÃ¤·¤Æ·ù¤Ê¥ä¥Ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¿ôÉÃ¤ÎÄÀÌÛ¡£¡Öº£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï·ù¤À¤±¤É¡¢º£Èà¤ò¤É¤¦¤È¤«»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡±ê¾åÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹Ãæ¤Ç´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤ê½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤»¤¤¤¸¤Ï¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±·ù¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡£¤À¤«¤é¡Ê·ù¤Ê¥ä¥Ä¡Ë¤ª¤é¤ó¤è¤Í¡×¤È¤·¡Ö²¶¤Ï¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç´äÅÄ»á¤¬£Î£È£Ë¤Îµ¼Ô»þÂå¤ò²ó¸Ü¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÄ¥¤ê¹þ¤ß¤Ç¥«¥á¥é¥¯¥ë¡¼¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤»¤¤¤¸¤Ï¡Öº£¤Ï¤½¤ì¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡Ö°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°¤«¤é£²¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡£»Å»öÌÌ¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Ê¤«¡¢¤»¤¤¤¸¤ÏàÄÌ¾ï±¿Å¾á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£