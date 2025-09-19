¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥É¥é¥Þ¡Ù¤ÎºÇ½ª½µ¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÂè26½µ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ä¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤¬ºÇ¿·Æ°²è¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÄ«¥É¥éºÇ½ª²ó¡¦ºÇ½ª½µ¡¦Âè£²£¶½µ¤¢¤é¤¹¤¸¥Í¥¿¥Ð¥ì ´¶ÁÛÍ½ÁÛ¹Í»¡ NHK ¥¹¥Èー¥êー¤Ç¿¼·¡¤ê²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÃÂÀ¸¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¢¤½¤Î¸å¤Î°Î¶È¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌøÀ¥Î´ÀèÀ¸¤ä¾®¾¾¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Þ¤Ç¡¢´¶Æ°¤Èµ­Ï¿¤ÎÊâ¤ß¤¬¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÀ¤³¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÇÂè6°Ì¡¢´ØÏ¢¼ý±×¤Ï8Ãû9Àé²¯±ß¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬À¤³¦¤Ø¸Ø¤ë°Î¶È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ëー°Ê¾å¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¾­ÍèÀ­¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Û¤ÜÆüËÜ¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆüËÜÈ¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£

ºÇ½ª½µ¤Î¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£¡Ö¥Ð¥¤¥­¥ó¥Þ¥ó¡¢¥É¥­¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶ìÇº¡¦³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆâÌÌ¤äÀ®Ä¹¡¢»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Ö¥Î¥Ö¤Ï¡Ø»ä¤Î»Ä¤ê¤ÎÌ¿¤Ï¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤Ë¤¢¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Êì¡¦¥Ï¥¿¥³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤¬²ÈÂ²¤Îå«¡¢ÁÏºî¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ï¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¼¡¤°Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡×¡Ö2024Ç¯¤Î±Ç²è¤ÏÎòÂåºÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµ­Ï¿¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀª¤¤¤¬¸½ºß¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò¶¯Ä´¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î³¨ËÜ¤ÏÎß·×8000ËüÉôÄ¶¤ÎÈ¯¹Ô¡×¡ÖÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤âÂç³èÌö¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÄ»ùÊ¸²½¤Ë¤ª¤±¤ëÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö9·î19Æü¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¥ì¥¤¥±¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè1ÏÃ¤¬¸ø¼°YouTube¤ÇÇÛ¿®¡¢¥íー¥ë¥Ñ¥ó¥ÊÃÂÀ¸Êª¸ì¤â1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡×¤ÈºÇ¿·¾ðÊó¤âÈ¯¿®¡£¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´¶ÁÛ¤ò½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í­¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤ÎÍ½ÁÛ¤ä¹Í»¡¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤é¤·¤¤²¹¤«¤¤»ëÅÀ¤ÇÆ°²è¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:44

Êì¤Î¹¬¤»¤ÈÌ¿¤ÎÂ£¤êÊª¡¢¤¿¤«¤·²È¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë°¦
09:59

¥é¥ó¥³¤Ø¤Î»ØÎØ¤ÈºÇ°¦¤Î¿Í¤Ø¤ÎÍ½´¶?±¿Ì¿¤ÎÅ¾µ¡
14:54

¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¸ø¼°ÇÛ¿®¡õ8000ËüÉôÆÍÇË¤ÎÉñÂæÎ¢

