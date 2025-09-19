Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¥È¥±¥ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°Î¶È¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Ö¶Ã¤¤Î8Ãû9Àé²¯±ß¡×
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥É¥é¥Þ¡Ù¤ÎºÇ½ª½µ¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÂè26½µ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ä¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤¬ºÇ¿·Æ°²è¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÄ«¥É¥éºÇ½ª²ó¡¦ºÇ½ª½µ¡¦Âè£²£¶½µ¤¢¤é¤¹¤¸¥Í¥¿¥Ð¥ì ´¶ÁÛÍ½ÁÛ¹Í»¡ NHK ¥¹¥Èー¥êー¤Ç¿¼·¡¤ê²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÃÂÀ¸¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¢¤½¤Î¸å¤Î°Î¶È¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌøÀ¥Î´ÀèÀ¸¤ä¾®¾¾¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Þ¤Ç¡¢´¶Æ°¤ÈµÏ¿¤ÎÊâ¤ß¤¬¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÀ¤³¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè6°Ì¡¢´ØÏ¢¼ý±×¤Ï8Ãû9Àé²¯±ß¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬À¤³¦¤Ø¸Ø¤ë°Î¶È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ëー°Ê¾å¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¾ÍèÀ¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Û¤ÜÆüËÜ¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆüËÜÈ¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ºÇ½ª½µ¤Î¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¥ó¥Þ¥ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶ìÇº¡¦³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆâÌÌ¤äÀ®Ä¹¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Ö¥Î¥Ö¤Ï¡Ø»ä¤Î»Ä¤ê¤ÎÌ¿¤Ï¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤Ë¤¢¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Êì¡¦¥Ï¥¿¥³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤¬²ÈÂ²¤Îå«¡¢ÁÏºî¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ï¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¼¡¤°Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡×¡Ö2024Ç¯¤Î±Ç²è¤ÏÎòÂåºÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀª¤¤¤¬¸½ºß¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò¶¯Ä´¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î³¨ËÜ¤ÏÎß·×8000ËüÉôÄ¶¤ÎÈ¯¹Ô¡×¡ÖÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤âÂç³èÌö¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÄ»ùÊ¸²½¤Ë¤ª¤±¤ëÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö9·î19Æü¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¥ì¥¤¥±¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè1ÏÃ¤¬¸ø¼°YouTube¤ÇÇÛ¿®¡¢¥íー¥ë¥Ñ¥ó¥ÊÃÂÀ¸Êª¸ì¤â1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡×¤ÈºÇ¿·¾ðÊó¤âÈ¯¿®¡£¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤ÎÍ½ÁÛ¤ä¹Í»¡¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤é¤·¤¤²¹¤«¤¤»ëÅÀ¤ÇÆ°²è¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
